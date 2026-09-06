DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 7. SEPTEMBAR: Bik u sukobu sa ženama, a Škorpija sa nadređenima, Lav može da ostvari svoje ideje,

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 7. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec, koji upravlja vašim privatnim životom, u kući ljubavi i kreativnosti slobodnim Ovnovima donosi novu emotivnu vezu, proširenje porodice, uspeh u javnoj delatnosti, umetničkom zanimanju ili sportu.

Bik (20. 4 - 22. 5)

Mesec, koji upravlja vašim komunikacijama, u kući privatnog života pravi opoziciju s Plutonom u kući karijere donoseći rasprave sa autoritetima i nadređenima. Stagnacija u karijeri, problemi i sukobi na poslu, naročito sa ženama.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sa Mesecom u trećoj kući očekuju vas dogovor ili ugovor o isplativom poslu, uspeh u trgovini, visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja, kao i na putovanjima. Čuvajte se za volanom.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući novca donosi vam dobitke i priliku za ulaganja u veliki projekat ali i preispitivanje odluke o tome da li bi trebalo da unapredite vaše poslovanje. Unosite više tečnosti. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec nađe u vašoj kući ličnosti pravi dobre aspekte sa planetama novca i mašte donoseći vam priliku da materijalizujete svoje ideje. Zauzimate racionalniji stav o budućnosti. Potreban vam je odmor.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec, koji upravlja vašim planovima i finansijama, u kući podsvesti, ograničenja i prepreka, donosi vam psihički pritisak, nervnu napetost i potrebu za preispitivanjem. Interes za teme iz oblasti psihologije, duhovnosti.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec, vladalac vaše karijere, u kući društvenog života donosi vam više izlazaka i druženja sa prijateljima, kao i više prilika za nove susrete, a slobodnim Vagama i za novu ljubav. Uvećanje prihoda preko kreativnih delatnosti.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Sa Mesecom u kući karijere, osim sukoba sa nadređenima, naročito sa ženama, donosi vam i nesporazume, svađe i rasprave s članovima porodice. Problemi sa nekretninama, posedom, zemljom, privatnim biznisom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u vašoj prirodnoj, devetoj kući, donosi vam mogućnost rešavanja pravnih pitanja koja dugo niste uspevali da završite, polaganja važnih ispita, kontakte ili saradnju sa strancima, odlazak na duži put.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mesec, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, u kući novca upozorava na finansijske i probleme sa nekretninama, podelom bračne imovine, nasledstvom, alimentacijom, sponzorstvom. Promenite način ishrane.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Mesec ulazi u kuću braka i partnerstva i pravi opoziciju sa Plutonom u vašoj kući ličnosti, stavlja akcenat na partnerske odnose ili neki sudski spor. Susret sa nekim ko može da postane važan u vašem životu. Čuvajte se skandala u javnosti.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Sa Mesecom u šestoj astrološkoj kući bilo bi poželjno da najzad uvedete zdrave navike koje već neko vreme planirate. Čuvajte se intriga, spletki i podmetanja na poslu, naročito kada je reč o ženama.