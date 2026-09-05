DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 6. SEPTEMBAR: Bik u sukobu sa svima, Lav ima potrebu za introspekcijom, Škorpija zarađuje preko putovanja

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 6. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: freepik/pikisuperstar

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec, koji upravlja vašim privatnim životom, obrazuje napet aspekt sa vašim vladaocem Marsom, planetom akcije i povreda, donoseći sukobe sa članovima porodice. Romansa na radnom mestu. Provodite više vremena u prirodi.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Izazovan aspekt između Meseca i Marsa, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, upozorava na trzavice, konflikte i rasprave sa voljenom osobom, ali i sa saradnicima, kolegama, šefovima, prijateljima. Jarac misli na vas.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur, planeta biznisa, u dobrom aspektu sa Mesecom u kući posla, donosi vam uvećanje prihoda preko privatnog biznisa, nekretnina, trgovine hranom. Ponašanje ljubavnog partnera može da izazove vašu sumnju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Napet aspekt između Marsa i vašeg vladaoca Meseca, simbola emocija u vašem znaku, čini vas podložnijim povredama. Voljena osoba pokušava da vam nametne svoju volju. Rasprave sa autoritetima. Izbegavajte alkohol.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Naglašena kuća podsvesti sa Mesecom i Marsom naglašava vašu intuiciju i potrebu za preispitivanjem. Dobici preko intelektualnih i delatnosti koje zahtevaju preciznost. Susret na kraćem putu, predavanju ili seminaru.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Konjunkcija Marsa i Meseca u kući novca pravi dobar aspekt sa Merkurom, vladaocem vaše karijere, donoseći vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade, internet-trgovine, ali i vanredne izdatke. Promenite način ishrane.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mars, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, u kući karijere, donosi vam sukobe sa nadređenima i autoritetima. Osoba koja živi u inostranstvu ima poslovnu ponudu za vas. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sunce, koje upravlja vašom karijerom, pravi dobar aspekt sa Mesecom u devetoj kući donoseći vam zaradu preko putovanja, inostranstva, obrazovanja i pravnih pitanja. Provodite više vremena sa prijateljima.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Konjunkcija Meseca i Marsa u kući novca fokusira vas na rešavanje važnih finansijskih pitanja, podele imovine, nasledstva,kredita. Pazite se osoba na poslu koje vam rade iza leđa. Lav pokušava da privuče vašu pažnju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Konjunkcija Marsa i Meseca u kući partnerskih odnosa donosi rasprave sa voljenom osobom, a napet aspekt sa vašim vladaocem Saturnom u kući privatnog života, Susret sa starom simpatijom budi uspomene.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sa Marsom, koji upravlja vašom karijerom i komunikacijama, i Mesecom u kući posla, fokusirani ste na radne obaveze ali vas nerviraju sitni šefovi. Završavate važna finansijska pitanja. Uvodite zdravije navike.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Merkur, koji upravlja vašim emotivnim životom, pravi sekstil sa Mesecom u kući ljubavi, donoseći vam poznanstvo preko društvene mreže. Uspeh preko kreativnog zanimanja ili privaznog biznisa. Izbegavajte alkohol.