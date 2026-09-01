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OVO SU NAJPOPULARNIJA IMENA ZA DECU U SRBIJI: Sofija i dalje na vrhu, kod dečaka je došlo do promene

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 21:22

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SOFIJA je i 2025. godine ostala najčešće ime koje su roditelji u Srbiji davali devojčicama, dok je kod dečaka posle dve godine došlo do smene na vrhu liste.

ОВО СУ НАЈПОПУЛАРНИЈА ИМЕНА ЗА ДЕЦУ У СРБИЈИ: Софија и даље на врху, код дечака је дошло до промене

Foto: famveld/Alamy/Profimedia

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju i koja imena poslednjih godina dobijaju na popularnosti, a koja gube pozicije.

Izbor imena za dete menja se iz godine u godinu, ali pojedina imena uspevaju da zadrže popularnost tokom dužeg perioda.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), Sofija je najčešće žensko ime među decom rođenom u Srbiji 2025. godine, dok je među dečacima prvo mesto zauzeo Vasilije.

Iza Sofije slede Dunja i Mila, dok su među pet najčešćih ženskih imena još Maša i Tara.

Kod dečaka je na drugom mestu Bogdan, a na trećem Luka, koji je prethodne dve godine bio najčešći izbor roditelja.

Deset najčešćih imena devojčica u Srbiji 2025.

Prema podacima RZS, lista najčešćih ženskih imena izgleda ovako:

Sofija

Dunja

Mila

Maša

Tara

Teodora

Nađa

Petra

Sara

Danica

Prve tri pozicije nisu se menjale ni u odnosu na 2024. i 2023. godinu. Sofija je sve tri godine na prvom mestu, Dunja na drugom, a Mila na trećem.

Veće promene vide se nešto niže na listi. Maša je 2023. bila peta, 2024. šesta, a 2025. popela se na četvrtu poziciju.

Tara je, s druge strane, sa devetog mesta 2023. stigla na peto već 2024. i tu poziciju zadržala i 2025.

Među deset najčešćih ženskih imena 2025. našla se i Danica na desetom mestu, dok su Milica i Una, koje su 2024. bile deveta i deseta, ispale iz prvih deset.

VASILIJE PREUZEO PRVO MESTO OD LUKE

Kod dečaka je 2025. došlo do upadljivije promene na samom vrhu.

Deset najčešćih muških imena su:

Vasilije

Bogdan

Luka

Lazar

Vukan

Stefan

Vuk

Pavle

Dušan

Aleksa

Luka je bio najčešće muško ime i 2023. i 2024. godine, ali je 2025. pao na treće mesto.

Vasilije je obe prethodne godine bio drugi, da bi 2025. preuzeo prvu poziciju.

Stalni uspon beleži i Bogdan. Sa četvrtog mesta 2023. popeo se na treće 2024, a zatim na drugo mesto 2025. godine.

S druge strane, Mihajlo, koji je 2023. bio deveti, naredne dve godine nije se našao u prvih deset.

U BEOGRADU LUKA I DALjE PRVI

Najpopularnija imena nisu ista u svim delovima Srbije.

Iako je Vasilije najčešće muško ime na nivou cele zemlje, u Beogradskom regionu je 2025. na prvom mestu i dalje Luka, a Vasilije je drugi.

Kod devojčica je Sofija prva i u Beogradu, dok slede Dunja, Petra, Maša i Mila.

Luka je najčešće muško ime i u Regionu Vojvodine, dok su u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, kao i u Regionu Južne i Istočne Srbije, na prvom mestu Vasilije.

Kod devojčica je Sofija na vrhu i u Beogradu, Vojvodini, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, kao i u Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Podaci za poslednje tri godine tako pokazuju da su Sofija, Dunja i Mila izuzetno stabilne na vrhu liste ženskih imena, dok se kod dečaka odvija znatno dinamičnija smena - Luka je posle dve godine na prvom mestu ustupio vrh Vasiliju, dok Bogdan iz godine u godinu napreduje.

(rt.rs)

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