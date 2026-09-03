DOGOVORI, UGOVORI, OD IDEJA DO NOVCA Astro savet za četvrtak, 3. septembar: Ovi znaci su danas pod uticajem Meseca u Blizancima
ULAZAK Meseca, simbola emocija, raspoloženja, privatnog života, u Blizance, znak komunikacija, 3. septembra, u 11.47, donosi razigranu energiju, potrebu za druženjem, nove dogovore, susrete i poznanstva.
Mesec pravi konjunkciju sa Uranom, koja najviše utiče na promenljive znake, Blizance, Strelce, Device i Ribe, donoseći nagle promene u njihov život, selidbu, iznenadni odlazak na put, probleme u saobraćaju (otkazan ili odložen let), kao i sukobe u porodičnom okruženju.
Trigon između Meseca i Plutona u Vodoliji odgovara piscima, govornicima, trgovcima, donosi mogućnost potpisivanja ugovora o isplativom poslu, kao i priliku da unovčite svoje znanje i talente.
Konjunkcija sa Uranom i trigon sa Plutonom odgovaraju Blizancima, Vagama, Vodolijama.
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