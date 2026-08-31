DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 1. SEPTEMBAR: Ovna muče problemi u domu, Raka zastoj na poslu, Vagu i Jarca sukobi sa partnerom i šefovima
SAZNAJTE šta vas u utorak, 1. septembar, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Saturn u vašoj kući ličnosti obrazuje egzaktan kvadrat sa vašim vladaocem Marsom, u kući privatnog života, donoseći vam porodične probleme. Dobici preko uslužnih delatnosti, trgovine, nekretnina, privatnog preduzetništva.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Mars u kući komunikacija pravi napet aspekt sa Saturnom u kući prepreka i ograničenja donoseći probleme sa braćom, sestrama, rođacima, komšijama. Zarada preko javne delatnosti, privatnog biznisa, kreativnog zanimanja.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Saturn u kući novca pravi kvadrat sa Marsom u kući posla donoseći vam finansijske probleme i vanredne izdatke. Prilika za zaradu preko porodične delatnosti ili posla sa nekretninama. Potreba za osamljivanjem.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Mars u vašem znaku u napetom aspektu sa Saturnom u kući karijere donosi vam zastoj na poslu i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Dobici preko kraćeg puta, ugovora o isplativom poslu, pisanja.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Saturn u devetoj kući obrazuje napet aspekt sa Marsom u kući ograničenja donoseći vam probleme na putovanju, ispitima, u inostranstvu ili sa pravnim pitanjima. Mesec u kući karijere upozorava na sukobe sa ženama na poslu.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi izazovan aspekt sa Saturnom u kući novca, donoseći vam probleme sa podelom imovine, alimentacijom, kreditom. Dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Kvadrat između Marsa u kući karijere i Saturna u kući partnerstva i braka, upozorava na sukobe sa nadređenima i emotivnim partnerom. Uspeh preko pisanja, uslužnih delatnosti, medicine, farmacije.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Mars u devetoj kući obrazuje napet aspekt sa Saturnom u kući posla donoseći vam odlaganje putovanja, probleme sa pravnim pitanjima, ispitima, dokumentacijom u inostranstvu. Dobici preko internet-trgovine, uspeh u medijima.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Merkur, vladalac privatnog života, u sekstilu sa Marsom u kući novca, donosi vam dobitke preko podele imovine, kredita, stipendije, sponzorstva. Mesec u kući posla donosi probleme sa ženama. Glasne žice.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Vaš vladalac Saturn u kući privatnog života pravi napet aspekt sa Marsom u kući braka i partnerskih odnosa, donoseći vam probleme sa članovima porodice i voljenom osobom. Dobici preko kreativnih zanimanja, samostalne delatnosti.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Mesec u kuću privatnog života donoseći vam probleme sa ženama u porodici. Sekstil između Merkura u kući novca i Marsa,u kući posla donosi vam uvećanje prihoda. Intenziviranje hroničnih zdravstvenih tegoba.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Merkur, vladalac vaše karijere, pravi sekstil sa Marsom u kući kreativnosti, donoseći vam uspeh preko umetnosti, privatnog preduzetništva, sporta. Problemi sa kupovinom, prodajom ili izdavanjem nekretnina.
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