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MAČKA DOSTAVLJAČ U MEKSIKU: Ovako izgleda njen radni dan (VIDEO)

T.J.

28. 08. 2026. u 17:54

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JEDAN dostavljač hrane u Meksiku privukao je pažnju prolaznika i korisnika društvenih mreža neobičnim saputnikom tokom radnog vremena - malom mačkom koja se vozi na njegovom rancu.

МАЧКА ДОСТАВЉАЧ У МЕКСИКУ: Овако изгледа њен радни дан (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Sputnik Mundo

Mačka je obučena u kostim pčelice i mirno prati svog vlasnika tokom dostave, dok njihov prizor na ulicama izmami osmehe i poglede prolaznika. Snimak njihovog neobičnog druženja brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne simpatične reakcije.

Iako je dostavljač tokom dana zauzet poslom i obilaskom različitih adresa, njegov kućni ljubimac ne propušta nijednu vožnju.

Upravo je mačka, zahvaljujući kostimu i neobičnom mestu na rancu, postala glavna zvezda njihovih zajedničkih obilazaka.

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