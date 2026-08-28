MAČKA DOSTAVLJAČ U MEKSIKU: Ovako izgleda njen radni dan (VIDEO)

JEDAN dostavljač hrane u Meksiku privukao je pažnju prolaznika i korisnika društvenih mreža neobičnim saputnikom tokom radnog vremena - malom mačkom koja se vozi na njegovom rancu.

Foto: Printskrin Iks/Sputnik Mundo

Mačka je obučena u kostim pčelice i mirno prati svog vlasnika tokom dostave, dok njihov prizor na ulicama izmami osmehe i poglede prolaznika. Snimak njihovog neobičnog druženja brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne simpatične reakcije.

🥺🇲🇽 El repartidor más adorable de México



🐈 Durante su jornada de trabajo, un repartidor de comida es acompañado por un pequeño gatito que viaja sobre su mochila, luciendo un lindo disfraz de abeja y cautivando las miradas de los conductores. pic.twitter.com/uZuInF9Uuw — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 24, 2026

Iako je dostavljač tokom dana zauzet poslom i obilaskom različitih adresa, njegov kućni ljubimac ne propušta nijednu vožnju.

Upravo je mačka, zahvaljujući kostimu i neobičnom mestu na rancu, postala glavna zvezda njihovih zajedničkih obilazaka.

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