DAN ZA RADOVE U KUĆI I POSLOVE SA NEKRETNINAMA Astro savet za subotu, 29. avgust: Evo kojih 6 znakova su pod uticajem vodenog trigona
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, žena, u Ribama, danas obrazuje trigon sa Marsom, planetom inicijative, u Raku, znaku kojim upravlja Mesec,zbog čega aspekt jače deluje.
Pošto je Mesec počeo da opada, posle jučerašnje faze punog Meseca, kada je bio i delimično pomračen, tenzija opada i nervoza se smanjuje.
Trigon sa Marsom podstiče na akciju, bez obzira na to što je Rak znak Marsovog pada, jer se ovde radi o vodenom trigonu, koji najviše pogoduje Rakovima, Škorpijama i Ribama rođenim u drugoj i trećoj dekadi. Njegov uticaj će osetiti i zemljani znaci, Bik, Devica i Jarac.
Ovaj aspekt donosi uspeh u privatnom biznisu i poslovima sa nekretninama, a dobar je i za radove u kući, krečenje, preuređivanje doma i sl.
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