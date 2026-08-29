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DAN ZA RADOVE U KUĆI I POSLOVE SA NEKRETNINAMA Astro savet za subotu, 29. avgust: Evo kojih 6 znakova su pod uticajem vodenog trigona

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 08. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, žena, u Ribama, danas obrazuje trigon sa Marsom, planetom inicijative, u Raku, znaku kojim upravlja Mesec,zbog čega aspekt jače deluje.

ДАН ЗА РАДОВЕ У КУЋИ И ПОСЛОВЕ СА НЕКРЕТНИНАМА Астро савет за суботу, 29. август: Ево којих 6 знакова су под утицајем воденог тригона

Foto: Deposit/ NASA.image

Pošto je Mesec počeo da opada, posle jučerašnje faze punog Meseca, kada je bio i delimično pomračen, tenzija opada i nervoza se smanjuje.

Trigon sa Marsom podstiče na akciju, bez obzira na to što je Rak znak Marsovog pada, jer se ovde radi o vodenom trigonu, koji najviše pogoduje Rakovima, Škorpijama i Ribama rođenim u drugoj i trećoj dekadi. Njegov uticaj će osetiti i zemljani znaci, Bik, Devica i Jarac.

Ovaj aspekt donosi uspeh u privatnom biznisu i poslovima sa nekretninama, a dobar je i za radove u kući, krečenje, preuređivanje doma i sl.

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