Panorama

NESVAKIDAŠNJI PRIZOR IZ NEPALA: Pogledajte kako je snažna vodena struja odnela pet slonova (VIDEO)

В.Н.

27. 08. 2026. u 11:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM razornih poplava u Nepalu, grupa od pet slonova je zahvaćena snažnom strujom i odnesena u Indiju – do brane Giridža u državi Utar Pradeš.

НЕСВАКИДАШЊИ ПРИЗОР ИЗ НЕПАЛА: Погледајте како је снажна водена струја однела пет слонова (ВИДЕО)

Foto: Telegram printskrin/Sputnjik

Spasiocima je pošlo za rukom da smanje protok vode, nakon čega su sva životinje bezbedno vratili na kopno.

(Sputnjik)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNANJE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost

ZNANjE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost