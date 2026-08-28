DAN NIJE DOBAR ZA PUTOVANJA, POJAČANA NERVOZA, TENZIJA Astro savet za petak, 28. avgust: Na ova 4 znaka najviše deluje pomračenje Meseca

JEDNOM godišnje, pun Mesec formira se u Ribama, a ove godine, 28. avgusta, u 4.18, dešava se i pomračenje Meseca (lunarna eklipsa) na četvrtom stepenu Riba, znaka podsvesti, intuicije, medicine, farmacije, psihologije, naučnog istraživanja, umetnosti, romantike, ljubavnog zanosa, platonskih ljubavi, tajni...

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Pomračen Mesec pravi kvadrat sa Uranom u Blizancima, znaku mentalnog stanja, komunikacija, saobraćaja, koji stvara veliki psihički pritisak, potrebu za osamljivanjem, izolacijom, ali donosi interes za duhovne i teme iz oblasti psihologije.

Ova lunarna eklipsa predstavlja vrhunac nečega što je započeto pre šest meseci i kraj jedne životne etape. Njen uticaj će najviše osetiti osobe koje imaju Sunce, podznak, osu sedme ili desete kuće, ili neku ličnu planetu (Merkur, Mesec, Venera, Mars) na trećem, četvrtom ili petom stepenu Riba, Device, Blizanaca ili Strelca.

Istog dana, Merkur i Sunce u Devici, znaku posla i zdravlja, takođe obrazuju kvadrat sa Uranom u Blizancima, znaku mentalnog stanja i komunikacija, donoseći probleme u saobraćaju, odnosima sa rođacima, na putovanjima (naročito avionskim, otkazan let). Na zdtavstvenom planu, kardiovaskularni bolesnici bi morali da povedu više računa o sebi.