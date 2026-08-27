DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 28. AVGUST: Blizanci i Device u sukobu sa svima, a Strelac sa partnerom, Ribe rastrzane između porodice i karijere

SAZNAJTE šta vas u petak, 28. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Pomračenje Meseca u kući podsvesti podstiče vašu intuiciju i interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti, medicine, astrologije. Potreba za osamljivanjem. Problemi u saobraćaju, naročito vazdušnom. Kardiovaskularne tegobe.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Pun Mesec i pomračenje Meseca u 11. kući donose vam promene kada je reč o prijateljima, neke ćete precrtati. Uspeh u javnoj delatnosti, uvećanje prihoda. Prilika da svoje ideje ostvarite na društvenom ili političkom planu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sa pomračenjem Meseca u kući karijere, u napetom aspektu sa Uranom u vašem znaku, mogući su sukobi sa nadređenima ali i sa autoritetima, roditeljima, članovima porodice. Problemi u privatnom biznisu i sa nekretninama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Pun Mesec i pomračenje vašeg vladaoca Meseca u devetoj kući podstiče vas da se posvetite završavanju važnih pitanja u vezi sa visokim obrazovanjem, pravnim pitanjem, dužim putovanjima. Kvadrat sa Uranom u kući podsvesti donosi nervozu.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Merkur i vaš vladalac Sunce u kući posla u kvadratu sa Uranom u kući novca upozorava da pripazite na finansije, a sa pomračenje Meseca u kući novca donosite važne odluke. Prekid prijateljstva. Problemi sa srcem, pritiskom, kičmom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Pomračenje Meseca u kući braka i partnerstva, u kvadratu sa Uranom u kući karijere, upozorava na probleme sa voljenom osobom, ali sa poslovnim partnerima i sukobe sa šefovima. Moguć raskid, razvod, otkaz.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Pomračenje Meseca u kući posla i zdravlja, u napetom aspektu sa Uranom, fokusira vas na radne obaveze i zadatke. Mogući su problemi sa probavom, psihički pritisak, nervoza. Uvodite neke zdravije navike.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Pomračenje Meseca u kući ljubavi i kreativnosti slobodnim Škorpijama može doneti novu ljubav i proširenje porodice. Uspeh u umetnosti. Mogući su problemi sa finansijama, kreditom, podelom imovine, sponzorstvom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Merkur i Sunce u kući karijere prave napet aspekt sa Uranom u kući partnerstva, donoseći iznenadne probleme sa voljenom osobom ili poslovnim saradnicima. Pomračenje Meseca u kući privatnog života upozorava na sukobe sa ukućanima.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Pomračenje Meseca u kući komunikacija donosi vam uspeh i zaradu preko kraćih putovanja, potpisivanja ugovora o isplativom poslu, stručnog usavršavanja. Poboljšanje odnosa sa rođacima. Problemi u saobraćaju. Kontrolišite pritisak.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Uran u kući kreativnosti obrazuje napet aspekt sa Merkurom i Suncem u kući novca i pomračenim Mesecom u kući posla donoseći vam vanredne izdatke, probleme sa alimentacijom, podelom imovine, sponzorstvom, kreditom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Merkur i Sunce u kući karijere prave izazovan aspekt sa Uranom u kući privatnog života i pomračenjem Meseca u vašoj kući ličnosti, čineći vas rastrzanim između posla i privatnog života. Sukobi sa nadređenima i članovima porodice.