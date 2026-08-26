DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK 27. AVGUST: Ovan uvodi zdravije navike, Rak potpisuje ugovor, Devica u sukobu sa šefom, Vodolija uvećava zaradu

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 27. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: pexels.com/Mikhail Nilov

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija Sunca i Merkura u kući posla i zdravlja, fokusira vas na radne obaveze i zadatke, bolju organizaciju posla, kao i uvođenje zdravijih navika. Ulazak Meseca u kuću podsvesti naglašava vašu intuiciju i interes za psihološke teme.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Spoj Sunca i Merkura u kući ljubavi i kreativnosti, donosi vam uspeh u privatnom biznisu, umetnosti, javnoj delatnosti. Sa Mesecom u kući društvenog života, gde će sutra biti pomračenje Meseca, pravite selekciju prijatelja.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur pravi konjunkciju sa Suncem u kući privatnog života, donoseći vam rasprave sa članovima porodice. Ulazak Meseca u kuću karijere upozorava na sukobe sa nadređenima, naročito sa ženama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Konjunkcija Sunca i Merkura na četvrtom stepenu, koji simbolizuje vaš znak, najavljuje mogućnost potpisivanja ugovora o isplativom poslu, kao i uspeh na polaganju ispita. Ulazak Meseca u devetu kuću donosi uspeh preko inostranstva.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce pravi konjunkciju sa Merkurom u kući novca, donoseći vam uvećanje prihoda, započinjanje samostalne delatnosti, poslovnu ekspanziju, naročito u vezi sa ekologijom, nekretninama, organskim namirnicama, kulinarstvom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur i Sunce u vašem znaku obrazuju kvadrat sa Uranom u kući karijere, donoseći vam uspeh preko kraćih putovanja, polaganja ispita, ali i sukob sa autoritetima i mogućnost iznenadnog otkaza.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Konjunkcija Sunca i Merkura kući podsvesti, naglašava vašu intuiciju, interes za umetnost i psihološke teme. Ulazak Meseca u kuću posla i zdravlja, uoči sutrašnjeg pomračenja, fokusira vas na radne obaveze i promenu navika.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Konjunkcija Sunca i Merkura u 11. kući donosi vam uspeh preko potpisivanja ugovora o isplativom poslu, marketinga. Mesec u kući ljubavi i kreativnosti, nekim Škorpijama može doneti novu ljubav, a drugima uspeh u privatnom biznisu.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Spoj Sunca i Merkura u kući karijere, uoči sutrašnjeg pomračenja Meseca u kući privatnog života, donosi vam konflikte i sukobe na poslu, sa nadređenima, kao i nesporazumie i rasprave sa članovima porodice.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Konjunkcija Sunca i Merkura u devetoj kući donosi vam uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju važnih pravnih pitanja, na dužim putovanjima. Ulazak Meseca u kuću komunikacija, poboljšava odnos sa braćom, sestrama i rođacima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sunce, vladalac partnerskih odnosa, pravi konjunkciju sa Merkurom u kući intimnog života i finansija, donoseći vam manje nesporazume sa voljenom osobom. Mesec ulazi u kuću novca donoseći vam uvećanje prihoda.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Spoj Sunca i Merkura u kući braka i partnerstva, razvod, raskid, mimoilaženje u mišljenjima, porodica, zidovi u porodičnim odnosimaMesec ulazi u vaš znak donoseći vam priliv energije i entuzijazma.