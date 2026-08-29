NEDELJNI HOROSKOP OD 30. AVGUSTA DO 5. SEPTEMBRA: Ovan ulazi u romansu, Vaga rešava pravna pitanja, Jarca čeka susret sa bivšim partnerom

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 30. avgusta do 5. septembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: Deposit/ andriano_cz

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Mesec 30. avgusta ulazi u vašu kuću ličnosti gde ga čekaju Neptun i retrogradni Saturn, planete obmana i kašnjenja, što može da donese probleme i uspori vaše aktivnosti. Jupiter u kući kreativnosti 31. avgusta obrazuje trigon sa Saturnom donoseći uspeh u javnoj delatnosti, sportu, privatnom biznisu, preko posla sa nekretninama.

Ljubav Planeta ekspanzije u kući ljubavi i Lilit, simbol erotičnosti, u prvom delu nedelje, slobodnim Ovnovima donose priliku za ulazak u ozbiljnu romansu, a zauzetima preporod veze. Vaš vladalac, retrogradni Pluton, u kući društvenog života, najavljuje mogućnost kontakata i susreta sa starim prijateljima.

Zdravlje Hronične tegobe. Oprez u saobraćaju 3. i 4. septembra.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Jupiter u kući privatnosti 31. avgusta obrazuje trigon sa Saturnom donoseći vam uspeh preko nekretnina ili ulaganja u stambeni ili poslovni prostor. Poslednja četvrt Meseca, koji upravlja vašim komunikacijama, u kući novca, 4. septembra donosi dobitke preko potpisivanja ugovora o isplativom poslu, kraćeg putovanja, učenja, interneta ili nekonvencionalnih vidova zarade.

Ljubav U prvom delu perioda, mogući su manji nesporazumi sa članovima porodice. Mesec, simbol emocija, 1. septembra ulazi u vašu kuću ličnosti i pravi trigon sa Suncem u kući emotivnog života, donoseći slobodnim Bikovima mogućnost ulaska u novu vezu, a zauzetima poboljšanje odnosa sa (bračnim) partnerom.

Zdravlje Štitna žlezda. Glasne žice.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Jupiter u kući biznisa, 31. avgusta, pravi trigon sa Saturnom u kući planova i novca, donoseći vam uvećanje prihoda preko pisanja, kraćih putovanja, internet-trgovine, potpisivanja ugovora, društvenog ili političkog angažmana, uticajnih prijatelja. U vreme poslednje Mesečeve četvrti u vašem znaku, 4. septembra, dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade.

Ljubav Ulazak Meseca u kuću društvenog života, 30. avgusta donosi vam više izlazaka i druženja sa prijateljima. Poboljšanje odnosa sa rođacima početkom perioda. Lilit, simbol erotičnosti, u kući partnerskih odnosa, slobodnim Blizancima nagoveštava mogućnost zaljubljivanja, ulaska u vezu i/ili proširenja porodice.

Zdravlje Nervoza. Razdražljivost.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Vaš vladalac Mesec 30. avgusta ulazi u kuću karijere i prelazi preko Neptuna i Saturna, planeta prevara i ograničenja, praveći napet aspekt sa Marsom u vašem znaku, što donosi sukobe sa nadređenima i autoritetima. Pozicija Jupitera u kući novca 31. avgusta, donosi vam dobitke preko poslova sa nekretninama, organske poljoprivrede, saradnje sa strancima, pravnih pitanja.

Ljubav Sunce u kući komunikacija pravi trigon sa Mesecom koji 1. septembra ulazi u kuću društvenog života, donoseći vam više izlazaka, druženja sa prijateljima, nove susrete i poznanstva. Napet aspekt između Meseca i Plutona, upozorava na konflikte, nesporazume i sukobe sa partnerom i članovima porodice.

Zdravlje Nervoza, razdražljivost, naročito 3. septembra.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Jupiter u vašem znaku, 30. i 31. avgusta, pravi trigon sa Mesecom i Saturnom u devetoj kući donoseći vam napredovanje u karijeri i uspeh preko dužih putovanja, visokog obrazovanja, završavanja važnih pravnih pitanja. U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući ciljeva i novca, 4. septembra, moguća je promena planova, ali i uvećanje prihoda preko kreativnih delatnosti.

Ljubav Retrogradni Pluton u kući partnerskih odnosa donosi važan susret sa osobom koja nije onakva kakva vam se na prvi pogled učinila. Crni Mesec Lilit u kući ljubavi, slobodnim Lavovima može doneti strastvenu vezu i proširenje porodice. Sukobi sa roditeljima ili autoritetima u porodičnom okruženju.

Zdravlje Kardiovaskularni problemi.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Mesec, koji upravlja vašim finansijama, 30. avgusta ulazi u kuću novca fokusirajući vas na ulaganja i materijalna pitanja, alimentaciju, podelu imovine, kredit, sponzorstvo. Aspekti Jupitera, planete prosperiteta, 31. avgusta, donose vam dobitke preko nekretnina. U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući karijere, 4. septembra, konflikti i sukobi sa nadređenima.

Ljubav Trigon između vladalaca vašeg bračnog i emotivnog života, 31. avgusta, donosi vam susret sa bivšom simpatijom, a zauzetima bolji odnos sa partnerom. Vladalac vašeg društvenog života 1. septembra pravi konjunkciju sa Hironom, simbolom vaše slabosti, pa se iz nekog lepog prijateljstva može roditi ljubav.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Trigon između Jupitera u kući novca, i Saturna u znaku akcije, 31. avgusta donosi veliki uspeh kao rezultata svega što ste do sada postigli. Spoj poslednje četvrti Meseca, vladaoca vaše karijere, i Urana, 4. septembra, donosi uspeh u rešavanju pravnih pitanja i preko dužih putovanja. Spoj Meseca i Hirona u kući novca 1. septembra donosi vam na naplatu stare račune.

Ljubav Mesec, simbol emocija, 30. avgusta, ulazi u kuću partnerskih odnosa gde ga čekaju Neptun i Saturn, planete obmana i prošlosti, donoseći vam sukobe sa voljenom osobom i povratak bivšeg partnera. Spoj Meseca i Urana u devetoj kući, 3. septembra, donosi zanimljiv susret na putu, preko interneta.

Zdravlje Potreba za introspekcijom.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Mesec u kući posla gde se nalaze planete ideala i discipline, 30. avgusta, fokusira vas na radne obaveze. Jupiter u kući karijere 31. avgusta, pravi trigon sa Saturnom, planetom ambicija, donoseći vam napredovanje na poslu i uvećanje prihoda. U vreme konjunkcije Meseca i Urana 3. septembra, rešavate važna finansijska pitanja, podelu imovine, alimentaciju, sponzorstvo.

Ljubav Sekstil između Merkura i vašeg vladaoca Marsa, početkom perioda, donosi vam upoznavanje preko interneta ili na kraćem putu. Mesec blizu Hirona, simbola vaše slabe tačke, u kući braka, 1. septembra pravi kvadrat sa vašim vladaocem Plutonom i aktivira stare sukobe sa voljenom osobom i porodicom,

Zdravlje Povratak starih tegoba. Problemi u saobraćaju.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Mesec, 30. avgusta, ulazi u kuću kreativnosti gde ga čekaju retrogradni Saturn i vaš vladalac Neptun, donoseći vam uspeh u privatnom poslu, javnoj delatnosti, umetnosti, sportu. Vaš vladalac Jupiter u trigonu sa Saturnom 31. avgusta donosi vam popularnost, finansijski i uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja i rešavanja starih, zaostalih pravnih pitanja.

Ljubav Sa Lilitom, simbolom erotičnosti, u vašem znaku ne možete da ostanete neprimećeni. Mesec, simbol emocija koji upravlja vašom intimom, 3. seštembra ulazi i kuću braka i partnerskih odnosa, gde se već nalazi Uran, donoseći vam probleme i sukobe sa voljenom osobom. Susret sa bivšom ljubavi.

Zdravlje Hronične tegobe. Štitna žlezda. Glasne žice.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Jupiter, planeta prosperiteta, u vašoj kući novca, 31. avgusta obrazuje trigon sa Saturnom, vladaocem vašeg posla, donoseći uspeh u rešavanju važnih finansijskih pitanja, podele bračne imovine, nasledstva, ostvarivanja prava na alimentaciju, stipendiju, sponzorstvo, dobijanje kredita. Kreativan projekat koji niste dovršili, dolazi na dnevni red početkom septembra.

Ljubav Mesec 30. avgusta ulazi u kuću privatnog života gde ga čekaju vaš vladalac retro-Saturn i Neptun, planete ograničenja i manipulacija, donoseći svađe i sukobe sa članovima porodice. Konjunkcija Meseca i Hirona, simbola vaše slabe tačke, u kući ljubavi, 1. septembra, donosi vam susret sa bivšim partnerom.

Zdravlje Nervona napetost.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Mesec, koji upravlja vašim poslom, 30. avgusta, ulazi u kuću komunikacija gde se već nalaze Neptun i vaš suvladalac Saturn, planete mašte, ideja i ambicije, donoseći vam dobitke preko putovanja, kontakata sa strancima, samostalne delatnosti, učenja, usavršavanja nekih veština. U vreme poslednje Mesečeve četvrti, 4. septembra, završavate stari kreativan projekat.

Ljubav Ulazak Meseca u kuću privatnog života, gde ga čeka retrogradni Hiron, simbol vaše slabe tačke, 1. septembra, upozorava na nesporazume, svađe, sukobe i rasprave sa članovima porodice. Već 3. septembra, slobodne Vodolije mogu da upoznaju nekoga na putovanju, predavanju ili preko društvene mreže.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Mesec, 30. avgusta, ulazi u kuću novca gde ga čekaju Saturn i vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, donoseći vam dobitke preko privatnog biznisa i nekretnina. Vaš vladalac Jupiter u kući posla u trigonu sa Saturnom 31. avgusta donosi vam uspeh preko visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja, putovanja, kontakata sa uticajnim i uglednim osobama.

Ljubav Mesec, koji upravlja i vašim emotivnim životom, 1. septembra ulazi u kuću komunikacija praveći konjunkciju sa Hironom, simbolom vaše slabe tačke, pa je moguć susret sa bivšim partnerom. Spoj Meseca i Urana u kući privatnog života 3. septembra upozorava na svađe i sukobe sa članovima porodice.

Zdravlje Potreban vam je odmor.