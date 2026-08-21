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FINANSIJSKI PROBLEMI, RAZOČARANJE U LJUBAVI Astro savet za petak, 21. avgust: Ova 4 znaka su na udaru opozicije između Venere i Saturna

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 08. 2026. u 07:00

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VENERA, planeta ljubavi, novca, uživanja, 21. avgusta obrazuje opoziciju sa Saturnom, planetom discipline, ograničenja, prepreka, u Ovnu.

ФИНАНСИЈСКИ ПРОБЛЕМИ, РАЗОЧАРАЊЕ У ЉУБАВИ Астро савет за петак, 21. август: Ова 4 знака су на удару опозиције између Венере и Сатурна

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

Ovaj izazovan aspekt podstiče nepoverljivost, osećaj nesigurnosti i strah od odbacivanja, donosi finansijske probleme, erotsko hlađenje prema partneru, razočaranje u ljubavi zbog prevelikih očekivanja. Na zdravstvenom planu, može doneti probleme sa bubrezima (kamen) i mokraćnim kanalima.

Na udaru su Ovnovi, Vage, Rakovi i Jarčevi.

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