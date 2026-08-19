DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 20. AVGUST: Ovna očekuju finansijski dobici, Lava prilika da unovči svoje talente i znanje, Strelca nova romansa
SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 20. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Sunce blizu zvezde Regulus pravi trigon sa Lilit u kući kreativnosti aktivirajući veliki vatreni trigon koji vam donosi uspeh u rešavanju važnih finansijskih pitanja, inostranstvu, privatnom biznisu, umetnosti, na ispitima.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Mesec, koji upravlja vašim biznisom, ulazi u kuću posla i obrazuje izazovan aspekt sa Uranom, planetom više sile, u kući novca i rizika, donoseći vam finansijske probleme. Povedite više računa o ulaganjima.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Planete u kući ljubavi i kreativnosti obrazuju sjajne aspekte sa Mesecom koji danas ulazi u kuću partnerskih odnosa, donoseći slobodnima novu vezu i mogućnost proširenja porodice. Dobici preko privatnog biznisa. Napredovanje u karijeri.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Jednom godišnje, prva Mesečeva četvrt u petoj kući, donosi vam dobitke ili priliku da započnete neki kreativni projekat. Ulazak vašeg vladaoca Meseca u kuću posla maksimalno vas fokusira na radne obaveze i zadatke.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce u vašem znaku pravi trigon sa Lilitom, simbolom strasti, u kući ljubavi i kreativnosti, i aktivira veliki vatreni trigon donoseći vam novu romansu. Imate priliku da unovčite svoje znanje i talente.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Lilit u kući privatnog života u koju danas ulazi i Mesec, vladalac vaših planova i finansija, obrazuje opoziciju sa Uranom u kući karijere donoseći vam porodične i poslovne probleme, kao i sukobe sa nadređenima.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Mesec i Lilit u kući komunikacija i biznisa prave dobre aspekte donoseći rođenima krajem znaka dobitke preko kraćeg puta, novog ugovora, trgovine, marektinga, internet-trgovine. Bolji odnosi sa rođacima.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Sunce i Merkur blizu zvezde Regulus u kući karijere pravi trigon sa Lilitom i Mesecom u kući novca donoseći rođenima u trećoj dekadi znaka uvećanje prihoda i rešavanje važnih finansijskih pitanja.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Sa Lilitom, simbolom zavodljivosti, u vašem znaku plenite pažnju suprotnog pola. Uspeh preko putovanja, pravnih pitanja, novog ugovora, visokog obrazovanja. Slobodne očekuje nova veza, proširenje porodice, a zauzete sukobi sa partnerom.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
U vreme prve Mesečeve četvrti u kući novca, očekuju vas dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade, saradnje sa prijateljima, internet-trgovine. Ulazak Meseca u kuću podsvesti podstiče potrebu za odmorom.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Sunce blizu Regulusa u kući partnerskih odnosa pravi trigon sa Lilitom, simbolom zavodljivosrti i strasti, u kući društvenog života i aktivira veliki vatreni trigon koji slobodnim Vodolijama može doneti novu romansu.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
U vreme prve Mesečeve četvrti u devetoj kući slobodne Ribe očekuje ljubav na putovanju, predavanju, seminaru. Ulazak Meseca u kuću karijere upozorava na poslovne probleme i sukobe sa autoritetima i nadređenima.
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