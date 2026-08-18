LABUDOVA PESMA: Brat princeze Dajane najavio memoare o svojoj sestri
ČARLS Spenser, brat princeze Dajane, najavio je memoare o svojoj sestri, koji će biti objavljeni u septembru.
- Brat princeze Dajane objavljuje senzacionalne memoare o svojoj sestri i njenoj preranoj smrti, za koje kaže da će razotkriti 'neistine' i sadržati 'otkrića koja će privući značajnu pažnju' - izveštava Mirror.
Prema rečima grofa, knjiga će biti objavljena pod naslovom „Labudova pesma“ od strane izdavačke kuće Pingvin Majkl Džozef.
Ranije je automobil princeze Dajane prodat na aukciji za 851.000 dolara.
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