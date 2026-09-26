PREKO OVOG ZNAKA DO 23. OKTOBRA PRELAZI SUNCE Horoskop "Novosti": Upoznajte Vagu - Ovo su njene vrline i mane

JEDAN od znakova koji su trenutno u žiži svakako je Vaga, preko koje do 23. oktobra prelazi Sunce.

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VAGA pleni šarmom, ljubaznošću, lepotom, jer ovim vazdušnim znakom upravlja Venera. Odmerena, uzdržana, to je njen imidž, zapravo je emotivnija nego što to pokazuje. Mada je uglavnom diplomatski nastrojena, zna da bude subjektivna i da odluke donosi pod uticajem emocija. Komunikativna, miroljubiva i druželjubiva.

Međutim, ako mislite da je Vaga neodlučna i da stalno vaga "za" ili "protiv", varate se. Kao znak Saturnove egzaltacije, ona je i te kako disciplinovana, istrajna i uporna, pa nikada ne odstupa od svojih ciljeva. Zato za nju važi izreka "somotska rukavica, čelična pesnica". Ipak, to se ne može reći za njenu vitalnost jer je Vaga znak Sunčevog pada zbog čega je njeno zdravlje prilično krhko. Najčešće su tegobe s bubrezima, kožom, venskom cirkulacijom, pankreasom, diskus hernijom.

Na ljubavnom planu, preovlađuju romantična osećanja, više nego strast, mada žene često ostavljaju utisak fatalnih zavodnica, a zapravo vole da flertuju. Muškarci deluju pomalo tajanstveno, poseduju urođenu otmenost, nenametljiv, rafiniran šarm i pravi su kavaljeri. Veliku pažnju posvećuju fizičkom izgledu, posebno frizuri, a oba pola obožavaju parfeme, cveće i domaće životinje.

Žena Vaga, sa Bikom i Ribama, deli titulu najlepših dama Zodijaka. To ne čudi kada se zna da su ovi znaci pod najvećim uticajem Venere, planete lepote, ljupkosti i gracioznosti. Vaga je lepo vaspitana, prefinjenih manira, kada govori, "cvrkuće". Mada je često vrlo inteligenta, zbog ljubaznosti, može da ostavi drugačiji utisak. Esteta, prati modu, voli lepo da se obuče, satima se šminka pred ogledalom.

"Pada" na muške komplimente, cveće, ljubazna, pa ne zna da odbije udvarače. Kao znak partnerstva ali i razvoda, pre će živeti sama nego u vezi bez ljubavi. Ne podnosi neotesane i grube muškarce, a za partnere bira privlačne i ambiciozne. Nije materijalista, najvažnije joj je da bude voljena svaki dan. Ako oseti da nije tako, može lako da ode u krajnost i da prestane da vodi računa o sebi. Poremećaj emocionalne ravnoteže može da je potpuno izbaci iz koloseka.

Žene su veoma privržene članovima porodice i roditeljima, posebno majci, brižne i spremne da se žrtvuju za njih. Kao majka, Vaga je izuzetno posvećena deci, dok muška Vaga više neguje prijateljski odnos s njima.

On je mladolik, otmen, elegantan, negovan. Na njega se možete osloniti, tolerantan je i pronicljiviji nego što na prvi pogled deluje. Niži tip ovog znaka često je lenj i apatičan, ne baš jake volje i koncentracije. Kada su neke banalne, svakodnevne odluke u pitanju, dovoljna je mala zbrka, da postane neodlučan. Oba pola najviše cene mir i harmoniju pa su često skloni kompromisima.

Kada je reč o poslu, odlično se snalaze u medijima, kreativnim zanimanjima, umetnosti, trgovini, pravosuđu i bankarskim poslovima (Venera je simbol novca).