EVROPSKA ASTRONAUTKINJA DANAS ISPISUJE ISTORIJU: Sofi Adeno spremna za svemirsku šetnju (VIDEO)
ASTRONAUTKINjA Evropske svemirske agencije (ESA) Sofi Adeno danas, 18. avgusta, trebalo bi da ispiše istoriju svemirskih letova i postane prva Francuskinja koja će izaći u otvoreni svemir.
Adeno će u svemirsku šetnju izaći zajedno sa astronautom američke NASA-e, Anilom Menonom. Njihov izlazak iz Međunarodne svemirske stanice (ISS) očekuje se posle 14.35 časova, a planirano je da aktivnost traje oko šest i po sati.
Tokom aktivnosti Adeno i Menon će zameniti antenu koja obezbeđuje komunikaciju između Međunarodne svemirske stanice i Zemlje.
Reč je o važnoj komunikacionoj vezi koju NASA koristi za prenos podataka, omogućavajući brzu komunikaciju između Kontrolnog centra misije u Hjustonu i svemirske stanice.
Za Menona će ovo biti drugi izlazak u svemir. Prvi je izveo 6. avgusta, zajedno sa astronautkinjom NASA-e Džesikom Meir. Tokom te svemirske šetnje senzor za ugljen-dioksid na Menonovom skafanderu pokazao je neočekivano očitavanje.
Iako se senzor vratio u normalu nakon što je Menon skinuo skafander, NASA je odvojila dodatno vreme kako bi proverila da li postoji ozbiljniji problem. Zbog toga je njegov drugi izlazak u svemir pomeren sa 13. na 18. avgust.
Današnja aktivnost biće 282. svemirska šetnja u istoriji Međunarodne svemirske stanice.
Iako će Adeno biti prva Francuskinja koja će izvesti svemirsku šetnju, ona neće biti prva osoba iz Francuske koja je izašla u otvoreni svemir. Ta čast pripada Žan-Lu Kretjenu, koji je 1988. godine izveo svemirsku šetnju sa sovjetske svemirske stanice Mir.
Kasnije su u svemir izlazili i francuski astronauti Filip Peren i Toma Peske.
Ako sve bude proteklo po planu, Sofi Adeno će danas postati prva Francuskinja koja je zakoračila u otvoreni svemir.
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