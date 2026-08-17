SVETSKE IGRE ROBOTA U PEKINGU: 666 timova iz 16 država boriće se pet dana u 51 disciplini

ROBOTI iz 16 zemalja sa šest kontinenata takmičiće se na Svetskim igrama humanoidnih robota koje će krajem avgusta biti održane u glavnom gradu Kine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andres Martinez Casares

Događaj će biti održan od 22. do 26. avgusta u Pekingu i doneće novouvedena takmičenja u skoku udalj, dizanju tegova, povlačenju konopca i stonom tenisu, uz ostale discipline. Organizatori su saopštili da je broj timova u odnosu na prošlu godinu povećan za 138 odsto, dok se broj robota udvostručio.

ZA PET DANA 51 DISCIPLINA I 1.301 MEČ

Na drugim Svetskim igrama humanoidnih robota učestvovaće 666 timova i 2.056 robota iz 16 zemalja sa šest kontinenata, koji će se tokom pet dana takmičiti u 51 disciplini i 1.301 meču.

Domaćini događaja su Gradska uprava Pekinga i China Media Group, a događaj je proširen sa tri na pet dana, uz takmičenja koja će se održavati popodne i uveče. Ovogodišnje igre uključuju 30 takmičarskih disciplina i 21 disciplinu zasnovanu na različitim scenarijima, u odnosu na 26 disciplina i 487 mečeva na premijernom izdanju. Broj timova povećan je za 138 odsto, dok se broj robota učesnika učetvorostručio, izveštava China Daily.

SAD, Nemačka, Japan i druge zemlje s razvijenom robotskom industrijom šalju svoje timove. Brazil učestvuje s ekipom od pet članova koju čine prvaci Svetskog kupa u robotici. Kina učestvuje sa 157 kompanija, 641 timom i 1.975 robota. Takmiče se timovi sa 27 kineskih univerziteta, a učesnici dolaze iz 30 provincija, autonomnih regiona, gradova pod direktnom upravom i posebnih administrativnih regiona.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ahn Young-joon

PROŠIRENE DISCIPLINE ZASNOVANE NA SCENARIJIMA

Discipline zasnovane na scenarijima proširene su sa šest koliko ih je bilo prošle godine i sada obuhvataju devet okruženja, odnosno domaćinstva, hotele, industrijske objekte, hitne intervencije i spasavanje, logistiku, biblioteke, maloprodaju, kancelarijske usluge i punjenje vozila.

Dva nova izazova fokusiraju se na praktične sposobnosti robota. Izazov spretne ruke uključuje sastavljanje alata, vaganje praha, slaganje blokova, zabijanje eksera, otvaranje boca, raspakivanje, hvatanje predmeta pincetom i povezivanje kablova.

Ocenjuju se sposobnosti poput vida na mikrorazmeri, planiranja pokreta, kontrole sile i preciznosti pri radu. Integrisani petostruki izazov zahteva od robota da izvode precizne operacije, stabilno prenose predmete i podižu teške terete dok istovremeno završavaju trku na 100 metara.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andres Martinez Casares

STROŽA PRAVILA

Pravila takmičenja takođe su pooštrena. Vremenska ograničenja za trke na 100, 400 i 1.500 metara smanjena su sa tri minuta na jedan minut, sa 15 minuta na pet minuta, odnosno sa 40 minuta na 15 minuta.

Trke i takmičarske discipline moraju biti završene autonomno, bez daljinskog upravljanja, osim trka s preprekama na 100 i 400 metara. U disciplinama zasnovanim na scenarijima, potpuno autonomno izvršavanje dobija koeficijent 1,0, dok je rezultat uz daljinsko upravljanje ograničen na koeficijent 0,5, izveštava CGTN.

U robotizovanom fudbalu pogodak se priznaje samo ako su najmanje dva saigrača dodirnula loptu tokom akcije koja mu je prethodila, čime se podstiče koordinisana igra.

Zlatne medalje biće dodeljene u okviru devet takmičarskih sesija. Dvanaest disciplina za medalje zakazano je za 23. avgust. Prve večeri biće održana revijalna utakmica u fudbalu 7 na 7, kao i kvalifikacije u trkama na 100 i 400 metara. Finala u slobodnoj borbi i fudbalsko finale 5 na 5 zakazani su pre ceremonije zatvaranja.

Slobodna borba obuhvatiće osam sesija u težinskim kategorijama do 40, 58 i 80 kilograma. Dizanje tegova, koje je uvedeno ove godine, doneće titule u lakoj i teškoj kategoriji 24. avgusta. Broj timova u takmičenju u plesu povećan je sa 29 na 108, uz takmičenja u uličnom plesu, društvenom plesu i čirlidingu.

Na igrama će biti 223 sudije, uključujući 28 sudija međunarodnog nivoa, 75 nacionalnog nivoa i 120 sudija prvog ranga. Prošireni arbitražni odbor rešavaće eventualne sporove.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena