MAJMUN LUKA POBEGAO IZ ZOO VRTA, PA SE VRATIO U SVOJ KAVEZ: Ceo dan ga tražili dronovima, on se uveče sam pojavio (VIDEO)

MLADI majmun rase makaki po imenu Luka bezbedno se večeras vratio u park divljih životinja Hajlend, blizu Avijemora u Škotskoj, nakon što je tokom noći pobegao iz ograđenog prostora.

Foto: Printskrin Iks/STV News

Potraga za njim trajala je tokom celog dana, a zaposleni su koristili različite metode, uključujući i dron sa termovizijskom kamerom, prenosi London Evening Standard.

- Luka je stigao kući po sopstvenoj želji i drago nam je što se bezbedno vratio u park - rekao je Daren Mekgari iz Kraljevskog zoološkog društva Škotske.

On je naveo da će majmun sada biti pregledan, a zatim će ga čuvari i veterinari postepeno vratiti u grupu.

Iz parka su ranije upozorili građane da ne pokušavaju da mu priđu, iako životinja nije opasna, već da prijave ukoliko ga vide.

- Dinamika grupe primata može biti veoma složena i nije neuobičajeno da mužjaci budu prisiljeni da napuste grupu - rekao je ranije Mekgari.

RZSS: We’re on the lookout for ‘lovely wee lad’ Luka, the escaped monkey pic.twitter.com/05c2hu1OaO — STV News (@STVNews) August 17, 2026

Ovo nije prvi put da japanski makaki pobegne iz ovog parka. Drugi mužjak, Honšu, pobegao je 2024. godine i čak pet dana lutao Škotskom, pre nego što je pronađen kako jede iz hranilice za ptice u jednom dvorištu.

(Tanjug)

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