MAJMUN LUKA POBEGAO IZ ZOO VRTA, PA SE VRATIO U SVOJ KAVEZ: Ceo dan ga tražili dronovima, on se uveče sam pojavio (VIDEO)
MLADI majmun rase makaki po imenu Luka bezbedno se večeras vratio u park divljih životinja Hajlend, blizu Avijemora u Škotskoj, nakon što je tokom noći pobegao iz ograđenog prostora.
Potraga za njim trajala je tokom celog dana, a zaposleni su koristili različite metode, uključujući i dron sa termovizijskom kamerom, prenosi London Evening Standard.
- Luka je stigao kući po sopstvenoj želji i drago nam je što se bezbedno vratio u park - rekao je Daren Mekgari iz Kraljevskog zoološkog društva Škotske.
On je naveo da će majmun sada biti pregledan, a zatim će ga čuvari i veterinari postepeno vratiti u grupu.
Iz parka su ranije upozorili građane da ne pokušavaju da mu priđu, iako životinja nije opasna, već da prijave ukoliko ga vide.
- Dinamika grupe primata može biti veoma složena i nije neuobičajeno da mužjaci budu prisiljeni da napuste grupu - rekao je ranije Mekgari.
Ovo nije prvi put da japanski makaki pobegne iz ovog parka. Drugi mužjak, Honšu, pobegao je 2024. godine i čak pet dana lutao Škotskom, pre nego što je pronađen kako jede iz hranilice za ptice u jednom dvorištu.
(Tanjug)
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