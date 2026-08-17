SLEPI PUTNIK: Lešinar se smestio na krilo aviona pred poletanje, vatrogasci ga bezbedno spasili
NEOBIČNA akcija spasavanja izvedena je u nedelju uveče na aerodromu u Heraklionu na Kritu, kada je lešinar sleteo na krilo aviona spremnog za poletanje i odbio da se pomeri, prenosi grčki portal Patris.
Pilot je primetio pticu na krilu aviona i obavestio kontrolni toranj. Nakon što je utvrđeno da lešinar ne namerava da napusti avion, obaveštena je vatrogasna služba aerodroma.
Vatrogasci su uz pomoć posebnih merdevina prišli ptici, a nakon što je avion pomeren, uspeli su da je bezbedno uhvate. Koristeći jaknu i rukavice, preneli su lešinara u prostorije vatrogasne službe.
Nadležne službe su potom obaveštene, a ptica je prebačena na bezbedno mesto, gde je pod nadzorom stručnjaka.
Akcija je završena bez posledica po lešinara i putnike.
Prema pisanju lokalnog lista, ptica je tokom spasavanja bila veoma mirna i, prekrivena jaknom, bez otpora je sedela u naručju jednog od vatrogasaca.
(Tanjug)
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