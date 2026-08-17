Panorama

SLEPI PUTNIK: Lešinar se smestio na krilo aviona pred poletanje, vatrogasci ga bezbedno spasili

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2026. u 20:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEOBIČNA akcija spasavanja izvedena je u nedelju uveče na aerodromu u Heraklionu na Kritu, kada je lešinar sleteo na krilo aviona spremnog za poletanje i odbio da se pomeri, prenosi grčki portal Patris.

СЛЕПИ ПУТНИК: Лешинар се сместио на крило авиона пред полетање, ватрогасци га безбедно спасили

Brano Rudić

Pilot je primetio pticu na krilu aviona i obavestio kontrolni toranj. Nakon što je utvrđeno da lešinar ne namerava da napusti avion, obaveštena je vatrogasna služba aerodroma.

Vatrogasci su uz pomoć posebnih merdevina prišli ptici, a nakon što je avion pomeren, uspeli su da je bezbedno uhvate. Koristeći jaknu i rukavice, preneli su lešinara u prostorije vatrogasne službe.

Nadležne službe su potom obaveštene, a ptica je prebačena na bezbedno mesto, gde je pod nadzorom stručnjaka.

Akcija je završena bez posledica po lešinara i putnike.

Prema pisanju lokalnog lista, ptica je tokom spasavanja bila veoma mirna i, prekrivena jaknom, bez otpora je sedela u naručju jednog od vatrogasaca.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica