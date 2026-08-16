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VULKAN ETNA NASTAVIO DA ERUPTIRA TOKOM NOĆI: Pogledajte jeziv snimak (VIDEO)

В.Н.

16. 08. 2026. u 12:26

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Čuveni vulkan na Siciliji nastavio je da eruptira tokom noći, uz visoke fontane lave, iako je aktivnost počela da slabi u jutarnjim satima.

ВУЛКАН ЕТНА НАСТАВИО ДА ЕРУПТИРА ТОКОМ НОЋИ: Погледајте језив снимак (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Simone Genovese

Emisije pepela su takođe smanjene, nakon što su se oblaci pepela ranije dizali više od 4 kilometra.

Italija je u međuvremenu snizila nivo vulkanske uzbune i rizika za avijaciju.

(Sputnjik)

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