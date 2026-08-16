VULKAN ETNA NASTAVIO DA ERUPTIRA TOKOM NOĆI: Pogledajte jeziv snimak (VIDEO)
Čuveni vulkan na Siciliji nastavio je da eruptira tokom noći, uz visoke fontane lave, iako je aktivnost počela da slabi u jutarnjim satima.
Emisije pepela su takođe smanjene, nakon što su se oblaci pepela ranije dizali više od 4 kilometra.
Italija je u međuvremenu snizila nivo vulkanske uzbune i rizika za avijaciju.
(Sputnjik)
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