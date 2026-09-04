NE ZAPOČINJITE NOV POSAO, DOVRŠITE STARI Astro savet za petak, 4. septembar: Evo šta donosi poslednja Mesečeva četvrt u Blizancima

MESEC, simbol privatnog života, na 11. stepenu Blizanaca, 4. septembra, rano ujutru, ulazi u poslednju fazu (četvrt) kada će obrazovati kvadrat sa Suncem u Devici.

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Dok Mesec opada ne započinjite nešto važno već analizirajte šta ste do sada uradili i privodite posao kraju. Ovo je faza opuštanja kada ste više usmereni na podsvest, maštu i intuiciju.

Poslednja četvrt simbolizuje nesklad (kvadrat) između duše (Mesec) i volje (Sunce), podstiče mentalnu aktivnost, nervozu i češće promene raspoloženja. Donosi probleme u komunikaciji i saobraćaju (naročito vazdušnom, turbulencije, otkazani letovi) jer Mesec pravi konjunkciju sa Uranom, planetom više sile. Ovaj aspekt donosi probleme sa internetom, telefonima, kompjuterima, tehničkim uređajima, iznenadne porodične svađe (sa ženama, majkom), iznenadni odlazak na put ili naglu selidbu. Mesec pravi i zaštitne aspekte sa Jupiterom (blagostanje), Saturnom (disciplina), Neptunom (mašta) i Plutonom (moć, novac) koji ublažavaju uticaj izazovnih aspekata.

I Blizancima i Devicom upravlja Merkur, planeta komunikacija, posla, mentalnog stanja, koji se takođe nalazi u Devici. Zato je pažnja usmerena na posao i brigu o zdravlju, higijeni, uvođenje zdravijih navika. Merkur je u sekstilu sa Marsom u Raku što pogoduje privatnicima, i u kvadratu sa Mesecom (nelogični zaključci i pogrešne odluke). Inkonjunkcija između Merkura i Saturna u Ovnu upozorava da pazite šta potpisujete.