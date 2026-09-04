NE ZAPOČINJITE NOV POSAO, DOVRŠITE STARI Astro savet za petak, 4. septembar: Evo šta donosi poslednja Mesečeva četvrt u Blizancima
MESEC, simbol privatnog života, na 11. stepenu Blizanaca, 4. septembra, rano ujutru, ulazi u poslednju fazu (četvrt) kada će obrazovati kvadrat sa Suncem u Devici.
Dok Mesec opada ne započinjite nešto važno već analizirajte šta ste do sada uradili i privodite posao kraju. Ovo je faza opuštanja kada ste više usmereni na podsvest, maštu i intuiciju.
Poslednja četvrt simbolizuje nesklad (kvadrat) između duše (Mesec) i volje (Sunce), podstiče mentalnu aktivnost, nervozu i češće promene raspoloženja. Donosi probleme u komunikaciji i saobraćaju (naročito vazdušnom, turbulencije, otkazani letovi) jer Mesec pravi konjunkciju sa Uranom, planetom više sile. Ovaj aspekt donosi probleme sa internetom, telefonima, kompjuterima, tehničkim uređajima, iznenadne porodične svađe (sa ženama, majkom), iznenadni odlazak na put ili naglu selidbu. Mesec pravi i zaštitne aspekte sa Jupiterom (blagostanje), Saturnom (disciplina), Neptunom (mašta) i Plutonom (moć, novac) koji ublažavaju uticaj izazovnih aspekata.
I Blizancima i Devicom upravlja Merkur, planeta komunikacija, posla, mentalnog stanja, koji se takođe nalazi u Devici. Zato je pažnja usmerena na posao i brigu o zdravlju, higijeni, uvođenje zdravijih navika. Merkur je u sekstilu sa Marsom u Raku što pogoduje privatnicima, i u kvadratu sa Mesecom (nelogični zaključci i pogrešne odluke). Inkonjunkcija između Merkura i Saturna u Ovnu upozorava da pazite šta potpisujete.
Preporučujemo
ONI IMAJU NAJJAČU PSIHU: 3 horoskopska znaka ništa ne može da slomi
03. 09. 2026. u 22:00
Imaju najjaču psihu: Tri znaka Zodijaka ništa ne može da slomi
03. 09. 2026. u 17:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.
03. 09. 2026. u 19:23
Komentari (0)