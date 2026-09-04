Panorama

NE ZAPOČINJITE NOV POSAO, DOVRŠITE STARI Astro savet za petak, 4. septembar: Evo šta donosi poslednja Mesečeva četvrt u Blizancima

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

04. 09. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MESEC, simbol privatnog života, na 11. stepenu Blizanaca, 4. septembra, rano ujutru, ulazi u poslednju fazu (četvrt) kada će obrazovati kvadrat sa Suncem u Devici.

НЕ ЗАПОЧИЊИТЕ НОВ ПОСАО, ДОВРШИТЕ СТАРИ Астро савет за петак, 4. септембар: Ево шта доноси последња Месечева четврт у Близанцима

Foto: Depositphotos/daria_lukoiko, stevanovicigor

Dok Mesec opada ne započinjite nešto važno već analizirajte šta ste do sada uradili i privodite posao kraju. Ovo je faza opuštanja kada ste više usmereni na podsvest, maštu i intuiciju.

Poslednja četvrt simbolizuje nesklad (kvadrat) između duše (Mesec) i volje (Sunce), podstiče mentalnu aktivnost, nervozu i češće promene raspoloženja. Donosi probleme u komunikaciji i saobraćaju (naročito vazdušnom, turbulencije, otkazani letovi) jer Mesec pravi konjunkciju sa Uranom, planetom više sile. Ovaj aspekt donosi probleme sa internetom, telefonima, kompjuterima, tehničkim uređajima, iznenadne porodične svađe (sa ženama, majkom), iznenadni odlazak na put ili naglu selidbu. Mesec pravi i zaštitne aspekte sa Jupiterom (blagostanje), Saturnom (disciplina), Neptunom (mašta) i Plutonom (moć, novac) koji ublažavaju uticaj izazovnih aspekata.

I Blizancima i Devicom upravlja Merkur, planeta komunikacija, posla, mentalnog stanja, koji se takođe nalazi u Devici. Zato je pažnja usmerena na posao i brigu o zdravlju, higijeni, uvođenje zdravijih navika. Merkur je u sekstilu sa Marsom u Raku što pogoduje privatnicima, i u kvadratu sa Mesecom (nelogični zaključci i pogrešne odluke). Inkonjunkcija između Merkura i Saturna u Ovnu upozorava da pazite šta potpisujete.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
Svet

0 0

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.

03. 09. 2026. u 19:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti

ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti