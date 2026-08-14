DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 15. AVGUST: Rak u sukobu sa ženama u porodici, a Jarac sa autoritetima, Devicu muče finansijski problemi

SAZNAJTE šta vas u subotu, 15. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Spoj Merkura i Jupitera u kući ljubavi i kreativnosti slobodnima donosi ljubav, proširenje porodice. Veća zarada i uspeh u privatnom biznisu, sportu, javnoj delatnosti. Dobici preko učenja, putovanja, stranaca.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Konjunkcija Merkura i Jupitera u kući privatnog života, u napetom aspektu sa Hironom u vašem znaku donosi vam porodične probleme. Fokusirani ste na ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva.Uvećanje prihoda.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur na istom stepenu sa Jupiterom u kući komunikacija, donosi vam podršku uticajnih, obrazovanih osoba, ugovor o isplativom poslu, dobitke preko kraćeg puta. Uspeh u umetnosti, privatnom biznisu, javnoj delatnosti.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Spoj Merkura i Jupitera u kući novca donosi vam poslovnu ekspanziju, uvećanje prihoda i saradnju sa uticajnim, obrazovanim osobama. Ulazak Meseca u kuću privatnog života upozorava na sukobe sa ženama u porodici.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Merkura i Jupitera u vašem znaku donosi vam širenje samostalne delatnosti, ugovor o isplativom poslu, dobitke preko stranaca, uvećanje prihoda preko kraćih putovanja. Poboljšanje odnosa sa rođacima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Konjunkcija vašeg vladaoca Merkura i Jupitera u kući podsvesti, podstiče vašu intuiciju, interes za teme iz oblasti psihologije i donosi mogućnost odlaska na prekookeansko putovanje. Finansijski problemi.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Spoj Merkura i Jupitera u 11. kući donosi vam novac i šansu da pokažete šta znate i umete u okviru. Prilika za društveni ili politički angažman. Mesec u vašem znaku upozorava na probleme u partnerskim odnosima.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Konjunkcija Merkura i Jupitera u kući karijere rođenima na početku znaka donosi veće probleme na poslu, sukobe sa šefom. Mesec u kući prepreka upozorava na porodične rasprave i čini vas sklonim introspekciji.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter koji upravlja i vašom privatnošću, pravi spoj sa Merkurom, vladaocem partnerstva i karijere, donoseći vam finansijski i uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja. Šansa za proširenje porodice.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Sa konjunkcijom Merkura i Jupitera u kući novca pred vama su važne finansijske odluke ali bolje sačekajte septembar jer ste sada u periodu između dva pomračenja. Problemi na poslu i sukobi sa autoritetima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Jupiter na istom stepenu sa Merkurom u kući partnerstva i braka, slobodnim Vodolijama može da donese ulazak u ozbiljnu emotivnu vezu ili brak. Uspeh i dobici preko javne delatnosti ili nekonvencionalnih vidova zarade.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter pravi konjunkciju sa Merkurom, koji upravlja vašim partnerskim odnosima i karijerom, donoseći vam napredovanje u karijeri, poslovni i finansijski uspeh. Poboljšanje zdravstvenog stanja.