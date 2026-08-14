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PRILAGODITE SE OKOLNOSTIMA Astro savet za petak, 14. avgust: Ovih 8 znakova su danas na udaru aspekta Mesec-Saturn

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 08. 2026. u 07:00

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MESEC u vrednoj, analitičnoj, nervoznoj, perfekcionistički nastrojenoj Devici, danas obrazuje inkonjunkciju sa Saturnom u Ovnu.

ПРИЛАГОДИТЕ СЕ ОКОЛНОСТИМА Астро савет за петак, 14. август: Ових 8 знакова су данас на удару аспекта Месец-Сатурн

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ovaj izazovan aspekt između Meseca u znaku posla i Saturna, planete odugovlačenja, nepovoljno utiče na dogovore i odnos sa sradnicima i kolegama, kao i sa nadređenima.

Pošto Devicom upravlja Merkur, planeta komunikacija, taj aspekt će se odraziti i na saobraćaj, pa će biti kašnjenja, zastoja i nervoze. Budući da je inkonjunkcija aspekt prilagođavanja, potrebno je da smo prihvatite stvari, situacije i odnose onakvima kakvi trenutno jesu, kako ne biste uzalud trošili vreme i živce.

To se najviše odnosi na Blizance, Device, Strelce, Ribe, Ovnove, Vage, Rakove, Jarčeve.

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