IMALI SU LUDAČKU SREĆU DA PREŽIVE: Dečaka i mladića pogodio grom dok su planinarili na Pirinejima
DEČAKA (14) i mladića (21) koji su planinarili u području Gornjih Pirineja danas je pogodio grom dok su hodali planinarskom stazom i tom prilikom su teže povređeni, saopštio je izvor koji je blizak istrazi.
Planinari su hodali stazom blizu Kotereta, na nadmorskoj visini od 2.700 metara, sa grupom od oko 15 ljudi, kada ih je udario grom, prenosi televizija BFM.
Zamenik komandanta visokoplaninskog žandarmerijskog voda Žan-Mišel Rode je kazao da se oluja iznad planinskog venca gde su se nalazili planinari formirala oko 15.30 sati, nakon čega je žandarmeriju "pozvala grupa ljudi koje je zatekla oluja, od kojih je dvoje udario grom".
On je kazao da su spasilačke službe mogle da zbrinu dve žrtve "zahvaljujući relativno kratkom vremenskom periodu" u kome su stigli na lice mesta, što je omogućio da im se pruži prva pomoć i da se "brzo prebace u helikopter".
Povređeni su prevezeni u bolnice u Tarbu i Pou, u jugozapadnoj Francuskoj.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina
Preporučujemo
Grom udario na peron aerodroma u Venecueli, povređeno najmnaje devet osoba
26. 07. 2026. u 22:45
GROM UDARIO U PUTNIČKI AVION: Drama na nebu iznad Štutgarta
31. 07. 2026. u 14:08
IZ EKSTREMNE VRUĆINE U OLUJU: Olujni sistem zahvatio delove Srbije, vidi se i iz prestonice
02. 08. 2026. u 18:23 >> 18:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRON PAO NA PLAŽU PREPUNU LjUDI, IMA MRTVIH: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (VIDEO)
ŠEST osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.
03. 08. 2026. u 15:00
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
POJEO SIR OD SIROVOG MLEKA: Matija (13) umro posle 9 godina u komi - mlekari osuđeni
POSLEDNjIH meseci, Đovani Batista Maestri je objašnjavao kako je njegov sin svakodnevno bio podvrgnut složenim terapijama i uzimao čak 47 lekova dnevno.
02. 08. 2026. u 20:25 >> 20:27
Komentari (0)