IMALI SU LUDAČKU SREĆU DA PREŽIVE: Dečaka i mladića pogodio grom dok su planinarili na Pirinejima

DEČAKA (14) i mladića (21) koji su planinarili u području Gornjih Pirineja danas je pogodio grom dok su hodali planinarskom stazom i tom prilikom su teže povređeni, saopštio je izvor koji je blizak istrazi.

Foto: AI/Gemini

Planinari su hodali stazom blizu Kotereta, na nadmorskoj visini od 2.700 metara, sa grupom od oko 15 ljudi, kada ih je udario grom, prenosi televizija BFM.

Zamenik komandanta visokoplaninskog žandarmerijskog voda Žan-Mišel Rode je kazao da se oluja iznad planinskog venca gde su se nalazili planinari formirala oko 15.30 sati, nakon čega je žandarmeriju "pozvala grupa ljudi koje je zatekla oluja, od kojih je dvoje udario grom".

On je kazao da su spasilačke službe mogle da zbrinu dve žrtve "zahvaljujući relativno kratkom vremenskom periodu" u kome su stigli na lice mesta, što je omogućio da im se pruži prva pomoć i da se "brzo prebace u helikopter".

Povređeni su prevezeni u bolnice u Tarbu i Pou, u jugozapadnoj Francuskoj.

(Tanjug)

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