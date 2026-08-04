KAD PRIJATELJSTVO PRERASTE U LJUBAV Astro savet za utorak, 4. avgust: Evo kojim znacima planete donose iznenađenja
VENERA, planeta ljubavi i novca, na 27. stepenu Device, 4. avgusta, ulazi u trigon sa Uranom u Blizancima, planetom inovacija u znaku komunikacija, u kome ostaje do 13. avgusta.
Ovaj aspekt donosi kontakte sa uticajnim i uglednim osobama, priliku da unovčite svoje ideje i zamisli. Pošto je Uran simbol neočekivanih situacija, novac naglo pritiče, ali i odlazi na neplanirane troškove. Venera je i simbol ljubavi, pa njen trigon sa Uranom donosi i priliku za iznenadni ulazak u vezu sa ekscentričnom osobom, umetnikom, s nekim preko preko interneta ili neko prijateljstvo može da preraste u ljubavni odnos.
Trigon Venere i Urana će najviše osetiti Device, Blizanci, Ribe i Strelci.
Konjunkcija Meseca i Saturna, predveče podstiče nesigurnost, nepoverljivost, osećaj teskobe, podložnost depresivnim raspoloženjima, nesanicu. Najviše utiče na osobe rođene sa podznakom u Biku jer se dešava u njihovoj kući podsvesti, strahova, sna.
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