TAJNE VEZE I FINANSIJSKE PREVARE Astro savet za 6. avgust: Ovi znaci su pod najvećim uticajem planeta ljubavi i novca
JEDNOM godišnje, Venera, planeta lepote, ljubavi, novca i uživanja, prelazi preko Vage, znak braka i partnerstva, u kome se se oseća kao kod kuće, jer je to znak kojim vlada.
Međutim, to ne znači da svake godine obrazuje iste aspekte sa tranzitnim planetama.
Tako ove godine, 6. avgusta, Venera ulazi u sedmi zodijački znak, ali i u napete aspekte sa Neptunom i Saturnom u Ovnu, koje upozoravaju na opasnost od prevara, manipulacija i finansijskih malverzacija.
Opozicija sa zavodljivim ali manipulativnim Neptunom, planetom romantike, tajni i obmana, u Ovnu, znaku u kome je njegov uticaj oslabljen, do 18. avgusta, donosi platonske i tajne ljubavi ali i razočaranja zbog iluzija o partneru i idealizovanja. Ovaj aspekt takođe budi umetničku inspiraciju.
Do 20. avgusta, Venera pravi trigon sa Uranom, planetom inovacija, društvenog života i novca, u Blizancima, a do 18. avgusta trigon sa Plutonom, planetom moći i novca, u Vodoliji (kojom vlada Uran). Ovi aspekti donose kontakte sa uticajnim, uglednim osobama i finansijski uspeh. Pošto Uran simbolizuje neočekivane situacije, novac naglo pritiče, ali i odlazi na neplanirane troškove. Venera je i simbol ljubavi, pa ovaj aspekt donosi i prilike za upoznavanje i veze sa ekscentričnim osobama, iz kruga prijatelja, preko interneta ili neko prijateljstvo prerasta u ljubavni odnos.
Ovi aspekti će do najviše uticati na Vage, Vodolije, Blizance, Ovnove, Rakove, Jarčeve. Venera ostaje u Vagi do 10. septembra, kada ulazi u Škorpiju.
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