TAJNE VEZE I FINANSIJSKE PREVARE Astro savet za 6. avgust: Ovi znaci su pod najvećim uticajem planeta ljubavi i novca

JEDNOM godišnje, Venera, planeta lepote, ljubavi, novca i uživanja, prelazi preko Vage, znak braka i partnerstva, u kome se se oseća kao kod kuće, jer je to znak kojim vlada.

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Međutim, to ne znači da svake godine obrazuje iste aspekte sa tranzitnim planetama.

Tako ove godine, 6. avgusta, Venera ulazi u sedmi zodijački znak, ali i u napete aspekte sa Neptunom i Saturnom u Ovnu, koje upozoravaju na opasnost od prevara, manipulacija i finansijskih malverzacija.

Opozicija sa zavodljivim ali manipulativnim Neptunom, planetom romantike, tajni i obmana, u Ovnu, znaku u kome je njegov uticaj oslabljen, do 18. avgusta, donosi platonske i tajne ljubavi ali i razočaranja zbog iluzija o partneru i idealizovanja. Ovaj aspekt takođe budi umetničku inspiraciju.

Do 20. avgusta, Venera pravi trigon sa Uranom, planetom inovacija, društvenog života i novca, u Blizancima, a do 18. avgusta trigon sa Plutonom, planetom moći i novca, u Vodoliji (kojom vlada Uran). Ovi aspekti donose kontakte sa uticajnim, uglednim osobama i finansijski uspeh. Pošto Uran simbolizuje neočekivane situacije, novac naglo pritiče, ali i odlazi na neplanirane troškove. Venera je i simbol ljubavi, pa ovaj aspekt donosi i prilike za upoznavanje i veze sa ekscentričnim osobama, iz kruga prijatelja, preko interneta ili neko prijateljstvo prerasta u ljubavni odnos.

Ovi aspekti će do najviše uticati na Vage, Vodolije, Blizance, Ovnove, Rakove, Jarčeve. Venera ostaje u Vagi do 10. septembra, kada ulazi u Škorpiju.