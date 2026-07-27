OVO SE DEŠAVA POSLE 18,5 GODINA Astro savet za ponedeljak, 27. jul: Razmena ideja i umrežavanje na višem tehnološkom nivou
SEVERNI Mesečev čvor 27. jula napušta znak Riba i prelazi u Vodoliju, a južni Mesečev čvor napušta Devicu i ulazi u znak Lava, u kojima ostaju do 26. marta 2028. godine.
Mesečevi čvorovi su zamišljene tačke u kojima Mesečeva orbita preseca prividnu putanju Sunca koji se kreću suprotno od smera kazaljke na satu. Uvek se nalaze jedan naspram drugog, u suprotnim znacima i kućama. Potrebno im je oko 18,5 godina da pređu ceo zodijački krug jer se zadržavaju oko godinu i po dana u svakom znaku.
U astrologiji, severni Mesečev čvor pokazuje dobitke kroz simboliku znaka i kuće u kojoj se nalazi, a južni Mesečev čvor gubitke.
Znak i kuća u kojoj se nalazi severni čvor pokazuje nam šta možemo da postignemo i gde želimo da napredujemo, dok znak i kuća u kojoj se nalazi južni čvor otkriva šta nas to sputava i ograničava, i čega bi trebalo da se oslobodimo. Južni čvor predstavlja zonu udobnosti iz koje teško izlazimo, naše navike i potrebu za vraćanjem u prošlost, a severni šta možemo da postignemo ako se odvažimo da zakoračimo u budućnost.
Promena ose čvorova narednih godinu i po dana će nas preko simbolike Vodolije mnogo više povezati sa drugima i podsticaće saradnju, okupljanje oko zajedničkih ciljeva, doprineće razmeni ideja i umrežavanju na još višem tehnološkom nivou.
Promena ose čvorova, svakih 18,5 godina, donosi važne životne promene, kako na ličnom tako i na kolektivnom planu. Povratak čvorova na osu Vodolija - Lav uneće najviše promena u živote osoba rođenih u periodima od 3. novembra 1970. do 27. aprila 1972, od 23. maja 1989. do 18. novembra 1990. i od 19. decembra 2007. do 21. avgusta 2009.
Životne prekretnice očekuju i rođene u periodima kada je južni čvor bio u Vodoliji, a severni u Lavu: od 11. juna 1961. do 23. decembra 1962. i od 13. januara 1980. do 20. septembra 1981. godine. Oni će biti u prilici da sada promene neke stvari koje ranije nisu mogli.
Ako čvorovi aktiviraju vaše natalne planete u Vodoliji ili Lavu, takođe možete da očekujete promene i prekretnice u oblastima koje simbolizuje kuća u kojoj se te planete nalaze.
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