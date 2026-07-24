KONFLIKTI U PORODICI I SA PARTNEROM Astro savet za petak, 24. jul: Evo koja su dva znaka pod uticajem opozicije između Meseca i Urana
PRED nama je jedan od onih dana kada su nam zvezde naklonjene više nego obično, što će najviše osetiti vatreni znaci Ovan, Lav, Vaga i Vodolija.
Mesec, simbol emocija i našeg raspoloženja, 24. jula u 1.08, ulazi u Strelca, znak optimizma, hedonizma, prosperiteta, inostranstva i kontakata sa strancima. Obrazuje trigone sa Suncem i Jupiterom u Lavu, sekstile sa Neptunom u Ovnu i Plutonom u Vodoliji. Ovi aspekti obećavaju uspeh u rešavanju pravnih pitanja, inostranstvu, visokom obrazovanju, na putovanjima, kontakte ili saradnju sa uticajnim osobama...
Tu je i jedan napet aspekt, između Meseca i Urana, koji Strelce i Blizance upozorava na iznenadne konflikte u partnerskim i porodičnim odnosima. Ipak, ostali povoljni aspekti će znatno uticati na smirivanje ovakvih situacija.
U popodnevnim satima, za dobro raspoloženje zadužen je sekstil između Merkura, planete komunikacija, i Venere, planete lepote, ljubavi i novca, koji podstiče maštu, donosi umetničku inspiraciju (slikanje, pisanje), druženje sa mlađim osobama. Pošto je Merkur u preduzimljivom Raku, a Venera u poslovičnoj Devici, ovaj aspekt donosi i uvećanje prihoda preko ugovora o isplativom poslu i uslužnih delatnosti.
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