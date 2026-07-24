Panorama

KONFLIKTI U PORODICI I SA PARTNEROM Astro savet za petak, 24. jul: Evo koja su dva znaka pod uticajem opozicije između Meseca i Urana

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

24. 07. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRED nama je jedan od onih dana kada su nam zvezde naklonjene više nego obično, što će najviše osetiti vatreni znaci Ovan, Lav, Vaga i Vodolija.

КОНФЛИКТИ У ПОРОДИЦИ И СА ПАРТНЕРОМ Астро савет за петак, 24. јул: Ево која су два знака под утицајем опозиције између Месеца и Урана

Foto: Deposit/ NewAfrica

Mesec, simbol emocija i našeg raspoloženja, 24. jula u 1.08, ulazi u Strelca, znak optimizma, hedonizma, prosperiteta, inostranstva i kontakata sa strancima. Obrazuje trigone sa Suncem i Jupiterom u Lavu, sekstile sa Neptunom u Ovnu i Plutonom u Vodoliji. Ovi aspekti obećavaju uspeh u rešavanju pravnih pitanja, inostranstvu, visokom obrazovanju, na putovanjima, kontakte ili saradnju sa uticajnim osobama...

Tu je i jedan napet aspekt, između Meseca i Urana, koji Strelce i Blizance upozorava na iznenadne konflikte u partnerskim i porodičnim odnosima. Ipak, ostali povoljni aspekti će znatno uticati na smirivanje ovakvih situacija.

U popodnevnim satima, za dobro raspoloženje zadužen je sekstil između Merkura, planete komunikacija, i Venere, planete lepote, ljubavi i novca, koji podstiče maštu, donosi umetničku inspiraciju (slikanje, pisanje), druženje sa mlađim osobama. Pošto je Merkur u preduzimljivom Raku, a Venera u poslovičnoj Devici, ovaj aspekt donosi i uvećanje prihoda preko ugovora o isplativom poslu i uslužnih delatnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UKRAJINA U STRAŠNOM PROBLEMU: Zelenski se hitno oglasio

UKRAJINA U STRAŠNOM PROBLEMU: Zelenski se hitno oglasio