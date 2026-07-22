OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za sredu 22. jul: Evo koji znake čeka ljubav, proširenje porodice, uspeh u kreativnim delatnostima

SUNCE, simbol vitalnosti, energije, svesti, volje, razuma, vlasti, lidera, uspeha, posle godinu dana, u 15.31, vraća se u Lava, znak ljubavi, dece i kreativnosti u kome je njegov sjaj najjači.

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Donosi više prilika za ulazak u ozbiljne ljubavne veze, veću šansu za trudnoću, proširenje porodice, kreativnu inspiraciju, uspeh u umetnosti, privatnom biznisu i javnim delatnostima, šou-biznisu, sportu.

Sunce je pod uticajem retrogradnog Plutona iz Vodolije, s kojim obrazuje opoziciju, ali i pod uticajem Neptuna i Saturna iz Ovna i Urana iz Blizanaca sa kojim obrazuje sekstile.

Ovi aspekti donose priliv energije, samopouzdanja, entuzijazma, kreativnosti, hrabrosti, optimizma, prvenstveno vatrenim (Ovan, Lav, Strelac) i vazdušnim znacima (Blizanci, Vaga, Vodolija), ali i zemljani i vodeni, jer Sunce gde god se nađe u horoskopu - donosi dobro. U zavisnosti od simbolike aastrološke kuće koja vam pada u znak Lava, ta oblast života može biti posebno naglašena narednih mesec dana.

Sunce "preko puta" retrogradnog Plutona u Vodoliji, predstavlja izazovan aspekt koji će uneti pometnju u partnerske odnose rođenih na početnim stepenima Lava i Vodolije. Slobodne predstavnike ovih znakova očekuju sudbinski susreti sa pomalo opasnim, ljubomornim, posesivnim partnerima sa kojima mogu da uđu i u brak i dobiju potomstvo. Uprkos strastima, neophodan je oprez i zdrav razum (ako je to uopšte moguće) budući da idemo u susret pomračenjima Sunca u Lavu i Meseca u Ribama, 12. i 28. avgusta, koja donose životne preokrete, važne odluke, ali i finansijske izazove i probleme, opasnost od sukoba sa zakonom.