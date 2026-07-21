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ORIGINALNE IDEJE, REŠAVANJE FINANSIJSKIH PITANJA Astro savet za utorak, 21. jul: Evo koji znaci su pod uticajem današnjeg aspekta

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 07. 2026. u 07:00

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JUPITER, planeta prosperiteta, obrazovanja, putovanja, pravnih pitanja, u Lavu, 21. jula, obrazuje sekstil sa Uranom u Blizancima, znaku komunikacija i biznisa.

ОРИГИНАЛНЕ ИДЕЈЕ, РЕШАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПИТАЊА Астро савет за уторак, 21. јул: Ево који знаци су под утицајем данашњег аспекта

Foto: Depositphotos/koi88

Ovaj harmoničan aspekt donosi originalne ideje, uvećanje prihoda u privatnom preduzetništvu, rešavanje pravnih pitanja, sudskih sporova. Takođe donosi uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti, sportu, što će najviše osetiti Lavovi, Blizanci, Vodolije, Strelci.

Tokom dana, oko 13.30, Mesec ulazi u Škorpiju, znak novca, donoseći prilike za rešavanje važnih finansijskih pitanja, kao što su podela imovine, alimentacija, stipendija. Dobar je za vodene znake, najviše za Škorpije.

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