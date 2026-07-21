ORIGINALNE IDEJE, REŠAVANJE FINANSIJSKIH PITANJA Astro savet za utorak, 21. jul: Evo koji znaci su pod uticajem današnjeg aspekta
JUPITER, planeta prosperiteta, obrazovanja, putovanja, pravnih pitanja, u Lavu, 21. jula, obrazuje sekstil sa Uranom u Blizancima, znaku komunikacija i biznisa.
Ovaj harmoničan aspekt donosi originalne ideje, uvećanje prihoda u privatnom preduzetništvu, rešavanje pravnih pitanja, sudskih sporova. Takođe donosi uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti, sportu, što će najviše osetiti Lavovi, Blizanci, Vodolije, Strelci.
Tokom dana, oko 13.30, Mesec ulazi u Škorpiju, znak novca, donoseći prilike za rešavanje važnih finansijskih pitanja, kao što su podela imovine, alimentacija, stipendija. Dobar je za vodene znake, najviše za Škorpije.
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