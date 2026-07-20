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OD USPEHA U INOSTRANSTVU DO PROBLEMA SA ZAKONOM Astro savet za ponedeljak, 20. jul: Na ove znake najviše utiču aspekti planete zakonodavstva

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

20. 07. 2026. u 07:00

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JUPITER, planeta prosperiteta, putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja, 20. jula obrazuje dva aspekta, jedan harmoničan, a drugi izazovan.

ОД УСПЕХА У ИНОСТРАНСТВУ ДО ПРОБЛЕМА СА ЗАКОНОМ Астро савет за понедељак, 20. јул: На ове знаке највише утичу аспекти планете законодавства

Foto: Deposit/ Cinemaniko

Prvi je trigon između Jupitera na četvrtom stepenu Lava, znaka ljubavi i kreativnosti i retrogradnog Neptuna na četvrtom stepenu Ovna, znaka akcije i inicijative. On donosi uspeh preko inostranstva, putovanja, pravnih pitanja, na fakultetu.

Drugi aspekt je opozicija između Jupitera u Lavu i Plutona u Vodoliji, koji će se 20. jula, u 14.46, naći tačno na četvrtom stepenu ovih znakova. Ovaj aspekt zapravo čini osnovu planetarne konfiguracije "kolevka" koja se formira na nebu u periodu od 19. do 21. jula.

Ovaj izazovan aspekt upozorava na finansijske i probleme sa zakonom, sudskim sporovima, neplaćenim računima, porezima i sl.Takođe, može da donese prekid nekih prijateljstava.

Budući da planete u "kolevci", osim ove opozicije, prave i dva trigona (Jupiter-Neptun i Uran-Pluton) i tri sekstila (Jupiter-Uran, Pluton-Neptun i Uran-Neptun), ti aspekti deluju zaštitnički.

Znaci pod uticajem današnjih aspekata Jupitera su Lav, Vodolija, Ovan, Bik, Škorpija i Vaga.

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