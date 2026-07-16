DOBAR DAN ZA DOGOVORE SA ŽENAMA Astro savet za četvrtak, 16. jul: Ova tri znaka su pod najvećim uticajem vatrenog trigona

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, majke, u dostojanstvenom, ambicioznom znaku Lava, 16. jula, obrazuje egzaktan trigon sa Saturnom, planetom discipline i odgovornosti, u dinamičnom, energičnom Ovnu.

Foto: Deposit/ NewAfrica

Ovaj vatreni trigon podstiče osećaj odgovornosti, vezanosti za roditelje, promišljenost i opreznost. Zato je ovaj dan idealan za dugoročne dogovore, bilo poslovne, prijateljske ili porodične, naročito sa ženama.

Današnji aspekt pogoduje i zdravstvenim radnicima, lekarima i medicinskim sestrama, a takođe stabilizuje emotivne veze.

Pod uticajem ovog trigona najviše su Ovnovi, Lavovi i Strelci, i to rođeni u drugoj dekadi znaka.

Ako imate ovaj aspekt u ličnom horoskopu, vrlo je moguće da vas očekuje nasledstvo od majke, bilo da je reč o stanu, nekoj drugoj nekretnini ili zemlji,a može da se radi i o kolekciji antikviteta.