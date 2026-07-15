ASTRO SAVET ZA SREDU, 15. JUL: Retki aspekt Urana i Neptuna donosi uspeh za 4 znaka horoskopa
URAN, planeta budućnosti, novih tehnologija, interneta, avijacije, ideja, pronalazaka, u inteligentnim, snalažljivim Blizancima, 15. jula, obrazuje sekstil sa Neptunom, planetom mašte i inspiracije, u pionirskom znaku Ovna, simbola akcije i inicijative.
Uticaj ovog retkog aspekta (sredinom novembra prošle godine, sekstil između Urana na 29. stepenu Bika i Neptuna na 29. stepenu Riba) će najviše osetiti rođeni na početnim stepenima Blizanaca i Ovna, Lava i Vodolije.
Ovaj harmoničan, aspekt donosi napredak u oblasti medicine i tehnike, i podstiče motivaciju naročito kada je reč o privatnom viznisu, trgovini, nekonvencionalnim vidovima zarade, poslovima koji podrazumevaju kraća putovanja, započinjanje poslova u vezi sa medicinom, IT sektorom, internetom. Odličan je takođe za učenje i polaganje ispita, usavršavanje znanja stranih jezika, kupovinu prevoznog sredstva, kao i za poboljšanje odnosa sa rođacima, komšijama, saradnicima i kolegama.
Tome doprinosi i ulazak Meseca u znak Lava, gde ga čeka Jupiter, planeta prosperiteta, i trigoni sa Neptunom i Plutonom (planetom novca) koji podstiču emocije, kreativnost, talente, inspiraciju, donose priliv energije i entuzijazma. Ovi aspekti donose uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, pravnih pitanja, a aspekti koje Mesec i Jupiter prave sa Uranom i Neptunom, donose uspeh u javnoj delatnosti, umetnosti i velikim poslovnim projektima.
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