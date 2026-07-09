NEPOVOLJAN DAN ZA FINANSIJE, VERIDBU, BRAK Astro savet za četvrtak, 9. jul: Ova 4 znaka su na udaru napetog aspekta između Venere i Urana

VENERA, planeta lepote, ljubavi, novca, hrane i uživanja, posle deset meseci, 9. jula, u 17.21, ulazi u Devicu, znak svog pada u kome se ne oseća dobro.

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Pošto je Devica simbol posla i zdravlja, prelazak Venere preko ovog znaka jednom godišnje obično nas fokusira na radne obaveze i zadatke, brigu o zdravlju i ishrani.

Međutim, čim uđe u šesti zodijački znak, Venera pravi kvadrat sa Uranom u Blizancima, znaku kojim, kao i Devicom, upravlja Merkur. Budući da je Merkur simbol komunikacija i biznisa, a Venera simbol novca i ljubavi, napet aspekt između njih donosi probleme sa finansijama i u emotivnim vezama. Donosi nagle prekide veza, raskide, razvode, a dan nije povoljan ni za veridbu, ulazak u brak ili novu vezu.