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FINANSIJSKI PROBLEMI, ZASTOJ U KARIJERI Astro savet za sredu, 8. jul: Ova 4 znaka su na udaru konjunkcije Meseca i Hirona

Marina Jungić Milošević, astrolog

08. 07. 2026. u 07:00

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MESEC, 8. jula uveče, ulazi u Bika, znak novca, poseda, nekretnina, hrane, u koji je nedavno (19. juna) posle 50 godina, ušao asteroid Hiron.

ФИНАНСИЈСКИ ПРОБЛЕМИ, ЗАСТОЈ У КАРИЈЕРИ Астро савет за среду, 8. јул: Ова 4 знака су на удару конјункције Месеца и Хирона

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ovaj asteroid simbolizuje vašu slabu tačku, staru ranu, bilo fizičku ili emocionalnu. Tamo gde vam je natalni Hiron u horoskopu, tu vam je i slaba tačka, neki vid kajanja, tu su duhovi prošlosti, nešto što vas boli. Simbolika kuće koja "pada" u znak Bika u vašem horoskopu pokazuje gde se krije vaša Ahilova peta ali i kako možete da je zaštitite.

Hiron u Biku kod svih znakova (a kod fiksnih, Bika, Lava, škorpoije i Vodolije najviše) podstiče potrebu za ličnom, emotivnom, materijalnom i finansijskom sigurnošću. Današnja konjunkcija sa Mesecom (podsvest, emocije, raspoloženje) na vodene i neke zemljane znakove može delovati isceljujuće, nekima će doneti potrebu za osamljivanjem, odmorom i introspekcijom, dok će drugima će doneti emotivne probleme.

Konjunkcija Meseca i Hirona u Biku upozorava na finansijske probleme, i to na duže staze, pad prometa, naročito u privatnom biznisu, kao i zastoj u karijeri koji će se odraziti i na finansijsku situaciju.

Ovaj asteroid će prelaziti preko znaka Bika do 18. septembra (retrogradan od 3. avgusta do 18. septembra) kada se vraća u znak Ovna, da bi 14. aprila 2027. konačno ušao u Bika gde ostaje do početka maja 2034. godine.

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