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NEPOVOLJAN DAN ZA PUTOVANJA I UGOVORE Astro savet za ponedeljak, 6. jul: Evo koja 4 znaka su na udaru planete prepreka i ograničenja

Marina Jungić Milošević, astrolog

06. 07. 2026. u 07:00

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DANAS se formira egzaktan kvadrat između Sunca, simbola vitalnosti, autoriteta i jačeg pola, u znaku Raka i Saturna, planete discipline, ograničenja, u znaku Ovna.

НЕПОВОЉАН ДАН ЗА ПУТОВАЊА И УГОВОРЕ Астро савет за понедељак, 6. јул: Ево која 4 знака су на удару планете препрека и ограничења

Foto: Depositphotos/chaoss, peshkova

Rak je simbol privatnog života, porodice, majke, žena, domovine, korena, a Ovan akcije, sukoba i povreda, pa napet aspekt između njih donosi probleme, nesporazume, konflikte i svađe sa ukućanima (naročito sa muškarcima). Biće nam teško da uskladimo lične potrebe sa očekivanjima članova porodice, što će najviše osetiti Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi. Ovaj aspekt upozorava i na zdravstvene tegobe, najviše sa koštano-zglobnim sistemom.

Pošto se kvadrat obrazuje na 14. stepenu Raka, odnosno, Ovna,stepen koji simbolizuje znak Bika, to donosi i finansijske i probleme sa nekretninama, kao i sa ishranom.

Saturnu će se sredinom dana pridružiti i Mesec, simbol doma i porodice, koji ulazi u Ovna i pravi konjunkcije sa Neptunom i Saturn, planete obmana i kašnjenja, što će intenzivirati probleme u domu, ali i hronične zdravstvene tegobe.

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