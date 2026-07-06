NEPOVOLJAN DAN ZA PUTOVANJA I UGOVORE Astro savet za ponedeljak, 6. jul: Evo koja 4 znaka su na udaru planete prepreka i ograničenja
DANAS se formira egzaktan kvadrat između Sunca, simbola vitalnosti, autoriteta i jačeg pola, u znaku Raka i Saturna, planete discipline, ograničenja, u znaku Ovna.
Rak je simbol privatnog života, porodice, majke, žena, domovine, korena, a Ovan akcije, sukoba i povreda, pa napet aspekt između njih donosi probleme, nesporazume, konflikte i svađe sa ukućanima (naročito sa muškarcima). Biće nam teško da uskladimo lične potrebe sa očekivanjima članova porodice, što će najviše osetiti Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi. Ovaj aspekt upozorava i na zdravstvene tegobe, najviše sa koštano-zglobnim sistemom.
Pošto se kvadrat obrazuje na 14. stepenu Raka, odnosno, Ovna,stepen koji simbolizuje znak Bika, to donosi i finansijske i probleme sa nekretninama, kao i sa ishranom.
Saturnu će se sredinom dana pridružiti i Mesec, simbol doma i porodice, koji ulazi u Ovna i pravi konjunkcije sa Neptunom i Saturn, planete obmana i kašnjenja, što će intenzivirati probleme u domu, ali i hronične zdravstvene tegobe.
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