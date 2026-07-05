DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 6. JUL: Ovna i Jarca očekuju porodični a Vagu emotivni problemi, Rak u sukobu sa ženama na poslu

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 6. jula, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan

Sunce u kući privatnog života pravi izazovan aspekt sa Saturnom i Mesecom u vašoj kući ličnosti, donoseći vam probleme sa članovima porodice, naročito sa muškarcima. Dan nije povoljan za potpisivanje važnih dokumenata i putovanja.

Bik

Saturn i Mesec u kući prepreka i ograničenja prave napete aspekte sa Suncem u kući komunikacij upozoravajući na probleme na putovanjima, sa autoritetima ili uniformisanim licima. Potreba za osamljivanjem.

Blizanci

Izazovan aspekt između Sunca u kući posla i Saturna u kući društvenog života i novca, upozorava na mogućnost razočaranja u nekog prijatelja ali i na finansijske probleme. Moguće su tegobe sa srcem, pritiskom.

Rak

Saturn u kući partnerskih odnosa obrazuje kvadrat sa Suncem u vašoj kući ličnosti, donoseći vam probleme sa nadređenima, naročito sa ženama. Povedite više računa o tome šta i kome pričate na poslu. Kardiovaskularne tegobe.

Lav

Vaš vladalac Sunce u kući podsvesti pravi napet aspekt sa Saturnom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, ispitima, u inostranstvu i prilikom rešavanja pravnih pitanja. Opasnost u saobraćaju.

Devica

Izazovan aspekt između Sunca u vašoj 11. astrološkoj kući, i, Saturna u kući novca, upozorava na vanredne troškove i finansijske probleme, naročito kada je reč o alimentaciji, podeli imovine. Razočaranje u prijatelja.

Vaga

Saturn, planeta discipline, u kući karijere obrazuje kvadrat sa Suncem u kući partnerskih odnosa donoseći vam nesporazume, konflikte i sukobe sa autoritetima, nadređenima, kao i sa voljenom osobom. Kardiovaskularne tegobe.

Škorpija

Sunce u devetoj kući pravi izazovan aspekt sa Saturnom u kući posla i zdravlja, upozoravajući na probleme na radnom mestu, sa starijim kolegama i šefovima. Moguće su zdravstvene tegobe sa kičmom, pritiskom.

Strelac

Kvadrat između Sunca u kući novca i Saturna, planete kašnjenja, u petoj astrološkoj kući donosi vam finansijske i probleme na ispitima, u završavanju nekih pravnih pitanja ili odlaganje poslova sa strancima.

Jarac

Vaš vladalac Saturn i Mesec u kući privatnog života obrazuju napete aspekte sa Suncem u kući privatnog života, donoseći vam sukobe sa članovima porodice, naročito sa starijim ukućanima. Problemi sa nekretninama.

Vodolija

Izazovan aspekt između Sunca u kući posla i zdravlja i jednog od vaših vladalaca, Saturna, u kući komunikacija u koju ulazi i Mesec, donosi probleme na kraćim putovanjima, s ugovorima, kao i u odnosu sa rođacima.

Ribe

Sunce u kući ljubavi i kreativnosti, obrazuje napet aspekt sa Saturnom u kući posla i novca, u koju ulazi i Mesec, simbol emocija, donoseći vam mogućnost susreta sa bivšim partnerom. Finansijski problemi.