HOROSKOP ZA NEDELJU 5. JUL: Blizance očekuje politički angažman, Lava napredovanje u karijeri, Strelac pronalazi zajednički jezik sa partnerom

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 5. jula, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Aspekti vašeg vladaoca Marsa koji vlada i vašim finansijama, sa Neptunom u vašem znaku i Plutonom u kući novca, donose uspeh umetnicima, lekarima, farmaceutima. Potpisivanje ugovora o isplativom poslu, napredovanje u karijeri.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mars, planeta akcije, u kući novca pravi sjajne aspekte sa Neptunom u kući ideja i Plutonom, planetom novca, u kući karijere, donoseći vam finansijske dobitke i napredovanje na poslu. Imate podršku uticajnih osoba.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mars u vašem znaku, pravi sekstil sa Neptunom, planetom ideala, što vas podstiče na akciju u okviru nekog društvenog projekta ili političkog angažmana. Uspeh na ispitima, preko putovanja, u inostranstvu i u rešavanju pravnih pitanja.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Neptun, simbol mašte, u kući karijere, u sekstilu sa Marsom u kući intuicije, donosi vam sjajne poslovne ideje. Novčani dobici preko nasledstva, podele bračne imovine, rešavanja pitnja alimentacije, sponzorstva, stipendije. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Pluton, planeta moći i novca, u trigonu sa Marsom u kući novca, donosi vam napredovanje u karijeri i finansijske dobitke. Uspešno završavanje važnih pravnih pitanja, fakulteta i mogućnost odlaska na prekookeansko putovanje.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Aspekti Marsa, koji upravlja vašim finansijama i dogovorima, u kući karijere, sa Neptunom i Plutonom u kućama novca i posla, povoljno utiču na vaše finansije i situaciju na na radnom mestu. Poboljšanje zdravstvenog stanja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mars, vladalac partnerskih odnosa, pravi dobre aspekte sa Neptunom u kući braka donoseći slobodnim Vagama novu romansu. Pluton u kući kreativnosti donosi uspeh u privatnom biznisu, na ispitima, preko putovanja i pravnih pitanja.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Trigon između vaših vladalaca, Marsa i retrogradnog Plutona, u kućama novca i privatnog života, donosi vam sjajne poslovne prilike i uvećanje prihoda, naročito preko nekretnina ili neke samostalne delatnosti. Uspeh očekuje umetnike.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Tenzija između vas i voljene osobe postepeno popušta jer Mars, simbol sukoba, u kući partnerskih odnosa ulazi u dobre aspekte sa vašim vladaocem Neptunom u kući ljubavi i Plutonom, planetom strasti, u kući komunikacija.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Retrogradni Pluton u kući novca obrazuje trigon sa Marsom u kući posla donoseći vam uvećanje zarade preko nekonvencionalnih vidova zarade i primene vaših novih ideja u poslu. Poboljšanje odnosa sa emotivnim partnerom.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Neptun u kući biznisa pravi sekstil sa Marsom u kući kreativnosti donoseći uspeh umetnicima. Retro-Pluton u vašoj kući ličnosti, u trigonu sa Marsom u kući ljubavi, nagoveštava susret sa bivšim partnerom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, u kući novca, pravi sekstil sa Marsom donoseći vam uspeh u privatnom biznisu i napredovanje u karijeri. Trigon između Marsa u kući posla i Plutona u kući mašte donosi vam uvećanje prihoda.