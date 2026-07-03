POJAČANA NERVOZA, PROBLEMI SA INTERNETOM Astro savet za petak, 3. jul: Ova 4 znaka su na udaru aspekata Meseca sa Uranom i Marsom
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, žena, porodice, u komunikativnoj, druželjubivoj Vodoliji i danas podstiče potrebu za izlascima, druženjem sa prijateljima, promenama, društvenim ili političkim angažovanjem, putovanjima.
Sekstil sa Saturnom donosi uspeh preko poslova sa nekretninama, nekonvencionalnih vidova zarade, medija, IT sektora, stranaca.
Mesec pravi izazovan aspekt sa retro-Merkurom, planetom komunikacija, a u večernjim satima ulazi u kvadrat i sa Uranom i Marsom u Blizancima.
Prvi aspekt (sa Merkurom) donosi sklonost nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. Drugi aspekt, sa Marsom i Uranom (koji vlada Mesecom u Vodoliji), pojačava nervozu, tenziju i napetost, sklonost eksplozivnim reakcijama i raspravama sa ženama u porodici. Mada j je Mars 28. juna ušao u Blizance, još nije pobegao od kontakta sa zvezdom Algol u Biku, koja nosi simboliku opasnosti. Upozorava na probleme u saobraćaju, naročito vazdušnom, sa tehničkim uređajima, telefonima, internetom, dokumentima, ugovorima, dogovorima, u pregovorima. To se najviše odnosi na rođene početkom Blizanaca, Strelca, Device i Riba.
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