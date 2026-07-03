POJAČANA NERVOZA, PROBLEMI SA INTERNETOM Astro savet za petak, 3. jul: Ova 4 znaka su na udaru aspekata Meseca sa Uranom i Marsom

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, žena, porodice, u komunikativnoj, druželjubivoj Vodoliji i danas podstiče potrebu za izlascima, druženjem sa prijateljima, promenama, društvenim ili političkim angažovanjem, putovanjima.

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Sekstil sa Saturnom donosi uspeh preko poslova sa nekretninama, nekonvencionalnih vidova zarade, medija, IT sektora, stranaca.

Mesec pravi izazovan aspekt sa retro-Merkurom, planetom komunikacija, a u večernjim satima ulazi u kvadrat i sa Uranom i Marsom u Blizancima.

Prvi aspekt (sa Merkurom) donosi sklonost nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. Drugi aspekt, sa Marsom i Uranom (koji vlada Mesecom u Vodoliji), pojačava nervozu, tenziju i napetost, sklonost eksplozivnim reakcijama i raspravama sa ženama u porodici. Mada j je Mars 28. juna ušao u Blizance, još nije pobegao od kontakta sa zvezdom Algol u Biku, koja nosi simboliku opasnosti. Upozorava na probleme u saobraćaju, naročito vazdušnom, sa tehničkim uređajima, telefonima, internetom, dokumentima, ugovorima, dogovorima, u pregovorima. To se najviše odnosi na rođene početkom Blizanaca, Strelca, Device i Riba.