Panorama

OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za nedelju, 28. jun: Evo kojih 7 znakova će najviše osetiti ulazak Marsa u Blizance

Marina Jungić Milošević, astrolog

28. 06. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MARS, planeta akcije, strasti, ali i sukoba i povreda, posle dve godine, 28. juna u 20.30, ulazi u Blizance, znak biznisa, logike, komunikacija, mentalnog stanja, gde ga čeka inventivni, ali nepredvidivi Uran.

ОВО СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ Астро савет за недељу, 28. јун: Ево којих 7 знакова ће највише осетити улазак Марса у Близанце

Foto: Depositphotos/fredmantel

Trigon Urana sa Plutonom, planetom transformacija i novca, u Vodoliji, kojom inače upravlja Uran, daje Blizancima vetar u leđa da se posvete ostvarivanju važnih životnih ciljeva i planova. Donosi uspeh preko trgovine, odnosa sa javnošću, usavršavanja nekih veština ili stranih jezika.

S druge strane, prelazak Marsa preko trećeg zodijačkog znaka, donosi opasnost u saobraćaju i rasprave i svađe sa braćom, sestrama i rođacima. Osim Blizanaca, konjunkciju Marsa i Urana u Blizancima, osetiće i ostala tri fleksibilna znaka, Device (problemi na poslu, sukobi sa nadređenima), Strelci (problemi u partnerskim odnosima) i Ribe (porodični problemi i sukobi, selidba).

Ovaj tranzit će uticati i na Vage (rešavaju pravna pitanja) i Vodolije (napredovanje u karijeri), ali i na rođene početkom vatrenih znakova, Ovna, Lava i Strelca.

Svetla tačka dana je sekstil između Marsa u Blizancima i Neptuna u Ovnu, koji podstiče kreativnost, umetničku inspiraciju, motivaciju kod sportista i donosi uspeh preko poslova u vezi sa internetom, medijima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UPRAVLJANI RAST NASUPROT LINEARNOJ DOBITI: Gde investiraju banke koje menjaju tržišnu dinamiku?

UPRAVLjANI RAST NASUPROT LINEARNOJ DOBITI: Gde investiraju banke koje menjaju tržišnu dinamiku?