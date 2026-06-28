OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za nedelju, 28. jun: Evo kojih 7 znakova će najviše osetiti ulazak Marsa u Blizance
MARS, planeta akcije, strasti, ali i sukoba i povreda, posle dve godine, 28. juna u 20.30, ulazi u Blizance, znak biznisa, logike, komunikacija, mentalnog stanja, gde ga čeka inventivni, ali nepredvidivi Uran.
Trigon Urana sa Plutonom, planetom transformacija i novca, u Vodoliji, kojom inače upravlja Uran, daje Blizancima vetar u leđa da se posvete ostvarivanju važnih životnih ciljeva i planova. Donosi uspeh preko trgovine, odnosa sa javnošću, usavršavanja nekih veština ili stranih jezika.
S druge strane, prelazak Marsa preko trećeg zodijačkog znaka, donosi opasnost u saobraćaju i rasprave i svađe sa braćom, sestrama i rođacima. Osim Blizanaca, konjunkciju Marsa i Urana u Blizancima, osetiće i ostala tri fleksibilna znaka, Device (problemi na poslu, sukobi sa nadređenima), Strelci (problemi u partnerskim odnosima) i Ribe (porodični problemi i sukobi, selidba).
Ovaj tranzit će uticati i na Vage (rešavaju pravna pitanja) i Vodolije (napredovanje u karijeri), ali i na rođene početkom vatrenih znakova, Ovna, Lava i Strelca.
Svetla tačka dana je sekstil između Marsa u Blizancima i Neptuna u Ovnu, koji podstiče kreativnost, umetničku inspiraciju, motivaciju kod sportista i donosi uspeh preko poslova u vezi sa internetom, medijima.
Preporučujemo
PRISTUP ODBIJEN! Jutjub i TikTok zaključani - ugasili 4,7 miliona dečjih naloga
28. 06. 2026. u 00:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)