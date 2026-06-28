OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za nedelju, 28. jun: Evo kojih 7 znakova će najviše osetiti ulazak Marsa u Blizance

MARS, planeta akcije, strasti, ali i sukoba i povreda, posle dve godine, 28. juna u 20.30, ulazi u Blizance, znak biznisa, logike, komunikacija, mentalnog stanja, gde ga čeka inventivni, ali nepredvidivi Uran.

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Trigon Urana sa Plutonom, planetom transformacija i novca, u Vodoliji, kojom inače upravlja Uran, daje Blizancima vetar u leđa da se posvete ostvarivanju važnih životnih ciljeva i planova. Donosi uspeh preko trgovine, odnosa sa javnošću, usavršavanja nekih veština ili stranih jezika.

S druge strane, prelazak Marsa preko trećeg zodijačkog znaka, donosi opasnost u saobraćaju i rasprave i svađe sa braćom, sestrama i rođacima. Osim Blizanaca, konjunkciju Marsa i Urana u Blizancima, osetiće i ostala tri fleksibilna znaka, Device (problemi na poslu, sukobi sa nadređenima), Strelci (problemi u partnerskim odnosima) i Ribe (porodični problemi i sukobi, selidba).

Ovaj tranzit će uticati i na Vage (rešavaju pravna pitanja) i Vodolije (napredovanje u karijeri), ali i na rođene početkom vatrenih znakova, Ovna, Lava i Strelca.

Svetla tačka dana je sekstil između Marsa u Blizancima i Neptuna u Ovnu, koji podstiče kreativnost, umetničku inspiraciju, motivaciju kod sportista i donosi uspeh preko poslova u vezi sa internetom, medijima.