DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 27. JUN: Blizance očekuju vanredni troškovi, Devicu romantična poruka od Bika, Škorpiju zarada preko nekretnina

SAZNAJTE šta vas u subotu, 27. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec pravi sjajan aspekt sa Saturnom u vašem znaku i Venerom u kući ljubavi i kreativnosti donoseći vam susret s osobom koja će vas zaintrigirati na prvi pogled. Uspeh u javnoj delatnosti ili sportu. Rasprave sa ženama.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Sa Mesecom u kući novca možete da očekujete dobitke preko inostranstva, uspeh u visokom obrazovanju i rešavanju pravnih pitanja. Konflikti s voljenom osobom. Ako ste slobodni, smeta vam što osoba koja vam se dopada malo toga otkriva o sebi.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija Meseca koji upravlja vašim finansijama otvara vam mogućnosti da realizujete vaše ideje u okviru privatnog biznisa ili javne delatnosti. Vanredni troškovi u poslovima sa nekretninama. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec obrazuje dobre aspekte donoseći vam zaradu preko stipendije, podele imovine, nasledstva, kredita. Ipka, izbegavajte nepotrebne troškove. Problemi sa saradnicima na poslu. Provodite više vremena u prirodi.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca u kući kreativnosti podstiče vaš entuzijazam po pitanju realizacije vaših planova u vezi sa inostranstvom, usavršavanjem u visokom obrazovanju ili rešavanjem pravnih pitanja. Poslušajte savet Blizanaca. Unosite više vitamina.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Venera u vašoj kući mašte pod uticajem Meseca iz kuće privatnog života podstiče vas na akciju u nekoj samostalnoj delatnosti u okviru vašeg doma. Bik vam šalje romantičnu poruku. Izbegavajte alkohol.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera u kući društvenog života obrazuje trigone sa Mesecom i Saturnom donoseći vam više izlazaka i druženja sa prijateljima. Susret sa mlađom osobom na kraćem putu. Povedite više računa o finansijama.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući novca obrazuje trigone sa Venerom u kući karijere i Saturnom u kući posla, donoseći vam napredovanje na poslu i zaradu preko privatnog biznisa ili nekretnina. Provodite više vremena u prirodi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Veliki vatreni trigon u kome pored Venere i Saturna, planeta novca i istrajnosti, učestvuje i Mesec u vašoj kući ličnosti donosi vam uvećanje prihoda preko putovanja, visokog obrazovanja ili rešavanja pravnih pitanja.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući mašte povoljno utiče na vaš emotivni život a aspekti s planetama u kućama novca i privatnosti donose vam uvećanje prihoda preko porodičnog biznisa. Obratite više pažnje na to s kim delite ideje i planove.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Aspekti Meseca u kući planova donose vam novac preko saradnje sa prijateljima ili članstva u velikoj organizaciji. Ne znate da li je dobro da se vidite s nekim s kim ste nekada bili vrlo bliski. Poslušajte savet Strelca.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući karijere obrazuje sjajne aspekte sa Venerom u kući posla i Saturnom u kući novca donoseći vam dobitke preko dodatnih izvora prihoda. Imate podršku uticajne osobe. Voljena osoba nešto krije od vas.