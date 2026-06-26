Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 27. JUN: Blizance očekuju vanredni troškovi, Devicu romantična poruka od Bika, Škorpiju zarada preko nekretnina

Marina Jungić Milošević, astrolog

26. 06. 2026. u 20:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAZNAJTE šta vas u subotu, 27. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 27. ЈУН: Близанце очекују ванредни трошкови, Девицу романтична порука од Бика, Шкорпију зарада преко некретнина

Foto: Deposit/ NewAfrica

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec pravi sjajan aspekt sa Saturnom u vašem znaku i Venerom u kući ljubavi i kreativnosti donoseći vam susret s osobom koja će vas zaintrigirati na prvi pogled. Uspeh u javnoj delatnosti ili sportu. Rasprave sa ženama.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Sa Mesecom u kući novca možete da očekujete dobitke preko inostranstva, uspeh u visokom obrazovanju i rešavanju pravnih pitanja. Konflikti s voljenom osobom. Ako ste slobodni, smeta vam što osoba koja vam se dopada malo toga otkriva o sebi.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija Meseca koji upravlja vašim finansijama otvara vam mogućnosti da realizujete vaše ideje u okviru privatnog biznisa ili javne delatnosti. Vanredni troškovi u poslovima sa nekretninama. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec obrazuje dobre aspekte donoseći vam zaradu preko stipendije, podele imovine, nasledstva, kredita. Ipka, izbegavajte nepotrebne troškove. Problemi sa saradnicima na poslu. Provodite više vremena u prirodi.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca u kući kreativnosti podstiče vaš entuzijazam po pitanju realizacije vaših planova u vezi sa inostranstvom, usavršavanjem u visokom obrazovanju ili rešavanjem pravnih pitanja. Poslušajte savet Blizanaca. Unosite više vitamina.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Venera u vašoj kući mašte pod uticajem Meseca iz kuće privatnog života podstiče vas na akciju u nekoj samostalnoj delatnosti u okviru vašeg doma. Bik vam šalje romantičnu poruku. Izbegavajte alkohol.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera u kući društvenog života obrazuje trigone sa Mesecom i Saturnom donoseći vam više izlazaka i druženja sa prijateljima. Susret sa mlađom osobom na kraćem putu. Povedite više računa o finansijama.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući novca obrazuje trigone sa Venerom u kući karijere i Saturnom u kući posla, donoseći vam napredovanje na poslu i zaradu preko privatnog biznisa ili nekretnina. Provodite više vremena u prirodi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Veliki vatreni trigon u kome pored Venere i Saturna, planeta novca i istrajnosti, učestvuje i Mesec u vašoj kući ličnosti donosi vam uvećanje prihoda preko putovanja, visokog obrazovanja ili rešavanja pravnih pitanja.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući mašte povoljno utiče na vaš emotivni život a aspekti s planetama u kućama novca i privatnosti donose vam uvećanje prihoda preko porodičnog biznisa. Obratite više pažnje na to s kim delite ideje i planove.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Aspekti Meseca u kući planova donose vam novac preko saradnje sa prijateljima ili članstva u velikoj organizaciji. Ne znate da li je dobro da se vidite s nekim s kim ste nekada bili vrlo bliski. Poslušajte savet Strelca.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući karijere obrazuje sjajne aspekte sa Venerom u kući posla i Saturnom u kući novca donoseći vam dobitke preko dodatnih izvora prihoda. Imate podršku uticajne osobe. Voljena osoba nešto krije od vas.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Klimatske promene su odgovornost svih aktera društva

Klimatske promene su odgovornost svih aktera društva