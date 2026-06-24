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DAN ZA ULAGANJE U NEKRETNINE I PRIVATNI BIZNIS Astro savet za sredu, 24. jun: Ovih 6 znakova su pod sjajnim uticajem vodenog trigona

Marina Jungić Milošević, astrolog

24. 06. 2026. u 07:00

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FANTASTIČAN vodeni trigon između Sunca u Raku i severnog Mesečevog čvora u Ribama, 24. juna, u 10.13, povoljno utiče na porodične odnose, a donosi i mogućnost adaptacije stana ili kuće, odnosno, ulaganja u nekretnine ili privatni biznis.

ДАН ЗА УЛАГАЊЕ У НЕКРЕТНИНЕ И ПРИВАТНИ БИЗНИС Астро савет за среду, 24. јун: Ових 6 знакова су под сјајним утицајем воденог тригона

Foto: Deposit/ chairoij

Ovaj aspekt pogoduje rođenima na početku Raka, Škorpije i Riba, Bika, Device i Jarca. mada i vazdušni (Blizanci, Vaga, Vodolija) i vatreni znaci (Ovan, Lav, Strelac) mogu da imaju koristi i dobitke preko ovog aspekta. 

Nešto ranije, istog dana, u 6.44, Mesec ulazi u Škorpiju, simbol novca i rizika, donoseći uspeh u rešavanju važnih finansijskih pitanja, nasledstva, podele bračne imovine, alimentacije, stipendije, kredita, ulaganja nasleđenog novca u privatni biznis.

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