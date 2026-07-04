NEDELJNI HOROSKOP OD 5. DO 11. JULA: Ovan se bavi nekretninama, Raka muči nesanica, a Jarca porodični odnosi, Vaga donosi važnu odluku

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 5. do 11. jula, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Neptun, planeta mašte, umetnosti ali i obmana, 7. jula kreće retrogradnim hodom preko vašeg znaka donoseći vam osećaj nezadovoljstva zato što niste dovoljno pokazali svoje talente i mogućnosti. Istog dana, formira se poslednja Mesečeva četvrt u vašoj kući ličnosti (jednom godišnje) pa ćete fokusirati na završavanje obaveze u vezi sa nekretninama i privatnim biznisom.

Ljubav Ulazak Venere, koja upravlja vašim brakom i partnerskim odnosima, posle godinu dana, 9. jula, u kuću posla i zdravlja, više vas fokusira na rad, ali upravo preko poslovnih kontakata ili u nekoj zdravstvenoj instituciji slobodni Ovnovi mogu da upoznaju nekoga ko će ih zainteresovati. Poziv od Strelca.

Zdravlje Glavobolja.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Sa Crnim Mesecom Lilitom u kući novca fokusirani ste na finansijska pitanja poput nasledstva, alimentacije, podele imovine, stipendije, kredita, naročito u vreme poslednje četvrti Meseca 7. jula. Vaš vladalac Venera koja vlada i vašim poslom, 9. jula, ulazi u kuću kreativnosti donoseći vam popularnost i uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti ili privatnom biznisu.

Ljubav Neptun, koji vlada vašim intimnim životom, 7. jula kreće retrogradnim hodom preko kuće tajni naglašavajući vašu intuiciju kada je reč o odnosu sa partnerom. Planeta ljubavi, Venera, krajem perioda ulazi u kuću emotivnog života, donoseći slobodnim Bikovima susret sa umetnikom ili sportistom.

Zdravlje Podložnost depresivnom raspoloženju.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao U vreme poslednje četvrti Meseca u kući novca, 7. jula, bavite se finansijskim i egzistencijalnim pitanjima, penzijom, a neki i društvenim ili političkim angažmanom. Postavili ste sebi visoke ciljeve u vezi sa visokim obrazovanjem, prekookeanskim putovanjima, završavanjem pravnih pitanja, radnih viza i radnih dozvola u inostranstvu. Imate priliku da unovčite svoje snove.

Ljubav Jedan od vladalaca partnerskih odnosa, Neptun, 7. jula kreće retrogradno preko kuće kuće društvenog života donoseći vam susret sa starom simpatijom. Venera, vladalac emotivnog života, 9. jula ulazi u kuću privatnog života, donoseći vam manje probleme sa članovima porodice, naročito sa ženom u kući.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Retrogradni hod Neptuna preko kuće karijere od 7. jula na svetlo dana iznosi stare poslovne i probleme sa nadređenima.Istog dana, poslednja četvrt vašeg vladaoca Meseca pravi spoj sa Saturnom u kući karijere usporavajući ili odlažući realizaciju nekih poslova. Planeta novca, krajem perioda ulazi u znak posla donoseći vam ugovor o nekom isplativom projektu ili angažmanu.

Ljubav Venera, koja upravlja vašim privatnim i društvenim životom, posle godinu dana, 9. jula ulazi u kuću komunikacija, donoseći vam bolje odnose sa članovima porodice i rođacima. Slobodni Rakovi mogu da upoznaju nekoga u krugu prijatelja ili se neko prijateljstvo može pretvoriti u lepu ljubavnu priču.

Zdravlje Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Retrogradni hod Neptuna, vladaoca vaših finansija, preko devete kuće, od 7. jula, podstiče vas da što pre položite preostale ispite na fakultetu ili da se pozabavite pravnim pitanjima, podelom bračne imovine, alimentacijom, stipendijom i odlaskom u inostranstvo. Venera, vladalac vaše karijere, posle godinu dana, 9. jula, ulazi u kuću novca donoseći vam dobitke.

Ljubav U vreme poslednje četvrti Meseca, vladaoca vaših tajni, u devetoj kući, koja 7. jula pravi trigon sa retrogradnim Plutonom u kući partnerskih odnosa, susret sa starom simpatijom ili obnova veze. Pozicija Crnog Meseca Lilita u kući ljubavi, slobodnim Lavovima donosi ljubav i mogućnost proširenja porodice.

Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Neptun, vladalac partnerstva i privatnosti, 7. jula kreće retrogradno preko kuće novca upozoravajući na finansijske probleme i manipulacije u vezi sa podelom bračne imovine, nasledstva, kao i na obmane sa ugovorima i dokumentacijom. Pazite šta potpisujete. Konjunkcija poslednje Mesečeve četvrti i Saturna u kući novca, 7. jula, usporava posao sa nekretninama.

Ljubav Sa Venerom, planetom lepote i ljubavi, u vašoj kući ličnosti od 9. jula, omiljeni ste, popularni, naročito u društvu suprotnog pola. Slobodne Device dobijaju priliku da upoznaju zanimljivu osobu s kojom će ući u ozbiljnu vezu. Crni Mesec Lilit u kući privatnosti donosi nesporazume sa članovima porodice.

Zdravlje Intenziviranje hroničnih tegoba.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Vaš vladalac Venere, koja upravlja i vašim finansijama, posle godinu dana, 9. jula, ulazi u kuću prepreka i ograničenja, donoseći vam probleme sa rešavanjem pitanja nasledstva, podele bračne imovine, alimentacije, kredita, stipendije. Sa Crnim Mesecom Lilitom u kući biznisa, novac vam stiže preko kraćih putovanja i potpisivanja ugovora o isplativom poslu, projektu.

Ljubav Neptun, 7. jula kreće retrogradnim hodom preko kuće partnerstva, otvarajući Pandorinu kutiju obmana, prevara i laži u partnerskom i odnosu sa članovima porodice. Istog dana, u vreme poslednje četvrti u kući braka donosite važnu odluku. Planeta ljubavi u kući romantike, od 9. jula, donosi tajnu vezu.

Zdravlje Potreban vam je odmor.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Neptun, koji upravlja vašom kreativnošću, poslom i finansijama, 7. jula kreće retrogradnim hodom preko kuće posla iznoseći na svetlo dana stare probleme. Istog dana, uveče, u vreme poslednje Mesečeve četvrti u konjunkciji sa Saturnom u kući posla, moraćete da se prilagodite nekim novim okolnostima na poslu. Umetnike očekuje popularnost i uvećanje prihoda.

Ljubav Venera, koja upravlja vašim bračnim i partnerskim odnosima, posle godinu dana, 9. jula ulazi u kuću društvenog života i novca, donoseći vam više izlazaka i druženja sa prijateljima, novih susreta i poznanstava. Retrogradni hod Plutona preko kuće privatnog života donosi probleme u porodici.

Zdravlje Povratak starih tegoba. Potražite drugo stručno mišljenje.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Retro-hod vašeg vladaoca Neptuna, planete mašte, preko kuće kreativnosti, od 7. jula, donosi uspeh umetnicima. Istog dana uveče, poslednja Mesečeva četvrt u konjunkciji sa Saturnom, vladaocem vašeg posla, donosi uspeh u privatnom biznisu, sportu ili javnoj delatnosti. Venera, vladalac finansija i posla, od 9. jula u kući karijere, donosi vam sukob sa ženom na poslu.

Ljubav Sa Crnim Mesecom Lilit u vašoj kući ličnosti ne možete ostati neprimećeni. Vladalac vaše privatnosti početkom perioda, prelazi preko kuće ljubavi donoseći povratak stare simpatije u vaš život. Slobodne Strelce može da iznenadi nova ljubav kao iz bajke, a one koji planiraju potomstvo i proširenje porodice.

Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Vaš vladalac Saturn, koji upravlja i vašim finansijama, 7. jula obrazuje konjunkciju sa poslednjom Mesečevom četvrti u Ovnu, donoseći odlaganje posla sa nekretninama. Ulazak Venere, koja upravlja vašom devetom kućom i idejama, posle godinu dana, 9. jula, u kuću kreativnosti, najavljuje veliki uspeh u visokom obrazovanju, realizaciji pravnih pitanja i preko putovanja.

Ljubav Neptun, 7. jula, kreće retrogradnim hodom preko vaše kuće privatnog života, otvarajući Pandorinu kutiju iluzija, prevara i obmana u porodičnim odnosima što će rezultirati svađama, konfliktima i nesporazumima. Crni Mesec Lilit u kući tajni, neke će dovesti u iskušenje da probaju zabranjeno voće.

Zdravlje Unutrašnja napetost. Podložnost povredama.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u konjunkciji sa vašim vladaocem Saturnom, u kući komunikacija, 7. jula, moguće potpisivanje ugovora o isplativom poslu. Planeta novca u kući novca, posle 9. jula fokusira vas na važna finansijska pitanja. Retrogradni Pluton u vašem znaku podstiče vas da dovršite nešto što vam može doneti bolju poziciju na poslu i veće prihode.

Ljubav Neptun, koji upravlja vašim društvenim ali i ljubavnim životom, 7. jula kreće retrogradnim hodom preko vaše kuće komunikacija pa se čuvajte obmana, zabluda i iluzija u vezi sa partnerom. Venera, koja upravlja vašom privatnošću, 9. jula ulazi u kuću intime, donoseći probleme u vezi zbog ljubomore.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju 6 i 7. jula (naročito vodenom).

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Sa severnim Mesečevim čvorom u vašem znaku i Crnim Mesecom Lilitom u kući karijere, postavljate sebi visoke ciljeve. Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašom poslom, 7. jula kreće retrogradnim hodom preko kuće novca, donoseći vam finansijske probleme. U vreme poslednje Mesečeve četvrti u konjunkciji sa Saturnom u kući novca, 7. jula, uvodite određene mere štednje.

Ljubav Venera, planeta ljubavi, posle godinu dana, 9. jula, ulazi u vašu kuću partnerskih odnosa, praveći napet aspekt sa Uranom, planetom neočekivanih situacija, u kući privatnog života, pa se možete naći pred važnom odlukom o promeni bračnog ili emotivnog statusa, odnosno, raskidu ili razvodu.

Zdravlje Promena načina ishrane.