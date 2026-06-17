DOBAR DAN ZA UMETNIKE I LEKARE Astro savet za sredu, 17. jun: Evo koji znaci će osetiti dobre, a koji loše aspekte Venere
VENERI, planeti lepote, ljubavi, umetnosti, novca i uživanja, u Lavu, znaku ljubavi i kreativnosti, 17. juna će se pridružiti i Mesec, simbol emocija, pa će obrazovati i konjunkciju.
Ovi astrološki simboli ljubavi i mašte zajedno će obrazovati trigon sa Neptunom, planetom romantike, ideala i ljubavnog zanosa, koji će pokrenuti plimu emocija, ali i maštovitih, originalnih ideja jer ne zaboravite da Uran, planeta inovativnosti, pravi sekstil sa Mesecom i Venerom, kao i sa Neptunom.
Nekima će ovi aspekti doneti romantičnu ljubav, kao iz bajke, ulazak u bračne vode i proširenje porodice, a drugima način kako da unaprede svoje poslovanje i primene neke nove ideje. Trigon Venere i Neptuna pogoduje umetnicima, lekarima, farmaceutima, kojima donosi poslovni i finansijski uspeh, popularnost i priznanja. To će posebno osetiti vatreni znaci, Lavovi, Ovnovi, Strelci, ali i Vodolije, Vage i Blizanci.
U večernjim satima, Venera će napraviti egzaktnu opoziciju sa retrogradnim Plutonom u Vodoliji, što će nepovoljno uticati na finansije, kao i na ljubavne i prijateljske odnose.
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