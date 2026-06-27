NEDELJNI HOROSKOP OD 28. JUNA DO 4. JULA: Blizance očekuje napredovanje na poslu, Lava sudbinski susret, Jarca važna emotivna odluka

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 28. juna do 4. jula, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: depositphotos/3dmentat&vlad-nikon

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Sekstil Jupitera i Marsa u kući posla 28. juna, donosi vam novac preko nekretnina, marketinga, kraćih putovanja. Retro-hod Merkura od 29. juna čini vas rastrzanim između posla i porodice, naročito u vreme punog Meseca 29. juna. Vaš kreativni i liderski dar dolazi do izražaja krajem juna. Spoj Marsa i Urana u kući biznisa 4. jula, novac preko putovanja, interneta.

Ljubav Vaš vladalac Mars, planeta sukoba, 28. juna ulazi u kuću komunikacija donoseći vam svađe sa rođacima, a 29. juna sa članovima porodice. Ulazak Jupitera, posle 12 godina, u kuću ljubavi, 30. juna, slobodnim Ovnovima donosi novu vezu koja može da se završi brakom i trudnoćom, odnosno, proširenjem porodice.

Zdravlje Visok pritisak, glavobolja.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Ulazak Marsa, planete akcije, u kuću posla, 28. juna donosi vam nove ideje i načine zarade. Retro-hod Merkura, od 29. juna donosi na naplatu zaostale račune a istog dana pun Mesec uspeh na studijama, putovanjima, rešavanje pravnih pitanja. Ne preporučuje se kupovina nekretnine posle 30. juna, kada su mogući i problemi sa podelom imovine. Iznenadni dobitak 4. jula.

Ljubav Posle 12 godina, Jupiter, planeta ekspanzije koja upravlja vašim intimnim životom i strastima, 30. juna ulazi u kuću privatnog života, donoseći vam probleme u kući, rasprave, nesporazume i sukobe sa članovima porodice. Sredinom perioda, očekuje vas više izlazaka i novih susreta i poznanstava.

Zdravlje Problemi sa želucem.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Mars, posle dve godine, 28. juna ulazi u vaš znak donoseći vam priliv energije i entuzijazma. Sa retrogradnim Merkurom u kući novca, od 29. juna, uvodite mere štednje a sa punim Mesecom u kući novca završavate važna finansijska pitanja. Od sredine perioda, napredovanje u karijeri, saradnja sa uglednim osobama, ugovor o isplativom poslu. Veliki uspeh 4. jula.

Ljubav Ulazak Jupitera, planete blagostanja koja upravlja vašim partnerskim odnosima, posle 12 godina, u kuću komunikacija i flerta, 30. juna, slobodnim Blizancima donosi važne emotivne susrete sa osobama, od kojih će jedna postati i njihov bračni partner ili će vrlo brzo proslaviti veridbu s njim.

Zdravlje Podložnost povredama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Merkur kreće retrogradno preko kuće novca 29. juna, pa završavate zaostala finansijska pitanja. Jupiter u kući novca, posle 12 godina, od 30. juna, donosi napredovanje u karijeri, uspeh na studijama, prekookeanskim putovanjima, rešavanje pravnih pitanja i isplative ugovore. Spoj Marsa i Urana u kući podsvesti 4. jula, naglašava vašu intuiciju i donosi vam originalne ideje.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući partnerskih odnosa (koji se dešava jednom godišnje), 29. juna, očekuju vas nesporazumi, sukobi, svađe i rasprave sa supružnikom ili voljenom osobom. Biće vam jasno da ćete morati da donesete važnu emotivnu odluku o opstanku, nastavku ili prekidu vaše veze, razvodu ili raskidu.

Zdravlje Nervoza. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Sa Marsom, planetom akcije, posle dve godine, u kući novca, od 28. juna, rešavate važna finansijska pitanja a od 30. juna i pitanja podele bračne imovine, nasledstva, alimentacije, stipendije ili ulaganja u nov posao. Napredovanje u karijeri. Konjunkcija Marsa i Urana u kući novca, 4. jula, donosi vam finansijski i uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Ljubav Mars 28. juna ulazi u kuću društvenog života gde se već nalazi Uran, vladalac partnerskih odnosa donoseći vam više izlazaka i druženja. Jupiter, vladalac vašeg emotivnog života, u vašem znaku, posle 12 godina, od 30. juna, slobodnim Lavovima donosi sudbinskog partnera, brak, proširenje porodice, trudnoću.

Zdravlje Pad imuniteta.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Mars u kući karijere, od 28. juna, donosi probleme na poslu i naglu odluku da nešto promenite, da date otkaz ili započnete privatni biznis. Retro-hod vašeg vladaoca Merkura, koji vlada i vašom karijerom od 29. juna donosi povratak starih ideja i nekonvencionalne vidove zarade. Posle 30. juna, uspeh u medicini, umetnosti, preko putovanja. Problemi na poslu 4. jula.

Ljubav U vreme punog Meseca, koji upravlja vašim društvenim životom, u kući ljubavi (koji se dešava jednom godišnje), 29. juna, moguć povratak stare simpatije u vaš život ili susret s novim, sudbinskim partnerom. Slobodne Device očekuje ulazak u brak a one koji planiraju potomstvo, i proširenje porodice.

Zdravlje Potreba za osamljivanjem ili odmorom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Mars u Blizancima gde se posle 84 godine nalazi i Uran, od 28. juna (naročito 4. jula) donosi sjajne šanse za rešavanje pravnih i pitanja u vezi sa obrazovanjem, putovanjima, privatni biznis. Retro-Merkur u kuće karijere od 29. juna aktivira stare poslovne i probleme sa šefovima. Jupiter u kući novca od 30. juna donosi dobitke, saradnju sa uticajnim osobama.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući privatnosti, 29. juna, očekuju vas porodični problemi i sukobi sa voljenom osobom. Moguć prekid ili promena odnosa. Mars u Blizancima, znaku komunikacija i ulazak Jupitera u kuću društvenog života (posle 12 godina), 30. juna, najavljuju poboljšanje odnosa sa partnerom.

Zdravlje Bolje zdravstveno stanje posle 30. juna.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Početak i kraj perioda donosi više novca ali i više troškova. Retro-Merkur od 29. juna fokusira vas na završavanje fakulteta, pravnih pitanja i putovanja. U vreme punog Meseca u kući komunikacija, 29. juna, dobici preko isplativog ugovora ili kraćeg putovanja. Jupiter u kući karijere od 30. juna, donosi zastoj na poslu, finansijske i probleme sa nadređenima.

Ljubav Vaš vladalac, Mars, planeta akcije i strasti, posle dve godine, 28. juna, ulazi u kuću intimnog života, donoseći vam susret sa harizmatičnom ali pomalo opasnom osobom, naročito ako ste žena. Jupiter, vladalac vašeg emotivnog života, 30. juna ulazi u Lava, znak ljubavi, donoseći probleme sa partnerom.

Zdravlje Problemi sa disajnim organima.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Retrogradni hod Merkura preko kuće novca od 29. juna, kada se formira i pun Mesec u vašoj kući posla, nepovoljno utiče na vaše finansije, ulaganja, pa ćete morati nešto da menjate. Vaš vladalac Jupiter 30. juna ulazi u devetu kuću, donoseći vam uspeh u inostranstvu, visokom obrazovanju, pravnim pitanjima, na prekookeanskim putovanjima ili javnoj delatnosti.

Ljubav Mars, planeta strasti, 28. juna ulazi u kuću braka, gde se posle 84 godine nalazi i Uran, donoseći vam turbulencije u u partnerskim odnosima, nagle prekide i isto takva pomirenja (4. jul). Vaš vladalac Jupiter, planeta blagostanja, ekspanzije, 30. juna ulazi u znak ljubavi i dece donoseći proširenje porodice.

Zdravlje Problemi sa pritiskom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Početak perioda donosi uspeh u privatnom biznisu, trgovini hranom. Ulazak Jupitera, planete prosperiteta, posle 12 godina, u kuću novca, 30. juna, fokusira vas na finansije i podelu imovine, alimentaciju, nasledstvo, kredit, stipendiju. Konjunkcija Marsa i vašeg vladaoca Urana, u kući posla, 4. jula, donosi dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade.

Ljubav Merkur, planeta komunikacija, 29. juna kreće retrogradnim hodom preko kuće partnerskih odnosa, iznoseći na svetlo dana stare probleme u odnosu sa voljenom osobom. Moguć razvod, raskid. U vreme punog Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, u vašem znaku, 29. juna, donosite važnu emotivnu odluku.

Zdravlje Podložnost povredama.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Mars, vladalac vaše karijere, posle dve godine, 28. juna ulazi u kuću kreativnosti, gde se nalazi vaš vladalac Uran,donoseći uspeh u privatnom biznisu i napredovanje u karijeri. Retrogradni hod Merkura preko kuće posla, 29. juna, vraća na dnevni red nedovršene poslove. Jupiter ulazi u kuću javnosti 30. juna, donoseći vam društveni uspeh i bolje finansije.

Ljubav Posle 12 godina Jupiter, 30. juna ulazi u kuću braka, donseći slobodnim Vodolijama novu ljubav, sudbinskog partnera, uglednu i uticajnu osobu, moguće stranca, i trudnoću onima koji planiraju potomstvo (4. jul u vreme konjunkcije Marsa i Urana u kući ljubavi). Zauzete očekuje preporod emotivne veze ili braka.

Zdravlje Introspekcija. Povratak starih tegoba. Podložnost strahovima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Početak perioda donosi finansijske i probleme u vezi sa studijama, putovanjima ili dokumentacijom u inostranstvu. Fokusirate se na posao koji ste započeli ali niste imali vremena da ga dovršite. Jupiter u kući posla, nakon 12 godina, 30. juna, donosi uspeh u privatnom biznisu, poslovnu ekspanziju i saradnju sa uticajnim osobama. Napredovanje u karijeri.

Ljubav Mars, 28. juna ulazi u kuću privatnosti gde se nalazi Uran, donoseći velike porodične probleme, čak nasilje (4. jul), selidbu. Merkur, vladalac partnerskih odnosa, 29. juna kreće retrogradno preko kuće ljubavi donoseći novu vezu i proširenje porodice, odnosno, trudnoću ili susret sa bivšim partnerom.

Zdravlje Bolje zdravstveno stanje.