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POSTAVITE REALNE GRANICE DA SE NE BISTE RAZOČARALI Astro savet za utorak, 16. jun: Ova 4 znaka su na udaru varljivog Neptuna i strogog Saturn

Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 06. 2026. u 07:00

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UTICAJ Meseca danas je naglašen jer prelazi preko znaka kojim upravlja, Raka, simbola privatnog života (i privatnog biznisa), porodice, majke, žena, domovine, u kome se nalaze i Merkur i Jupiter, planete komunikacija i novca.

ПОСТАВИТЕ РЕАЛНЕ ГРАНИЦЕ ДА СЕ НЕ БИСТЕ РАЗОЧАРАЛИ Астро савет за уторак, 16. јун: Ова 4 знака су на удару варљивог Нептуна и строгог Сатурн

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ovi aspekti simbolizuju veliku ekspanzivnost i želju za uklanjanjem svih prepreka.

Međutim, Mesec obrazuje i napete aspekte sa varljivim Neptunom i strogim Saturnom, planetama prevara i ograničenja, koji upozoravaju na suočavanje sa preprekama koje nisu potpuno vidljive. To je onaj osećaj kada su vaša očekivanja u sukobu s realnošću ili emocionalnim potraživanjima, što izaziva preterane reakcije. Na kraju se možete razočarati, mada će vam na početku sve izgledati bajno i sjajno. Neptun donosi nerealna očekivanja, a Saturn prepreke i disciplinu, zato bi bilo dobro da postavite realne granice.

Ovi aspekti donose probleme u porodičnim i partnerskim odnosima, kao i sukobe sa autoritetima, nadređenima i roditeljima, što se posebno odnosi na Rakove, Ovnove, Vage i Jarčeve. Takođe, upozoravaju na probleme zbog konzumiranja alkohola, opijata i nedozvoljenih supstanci.

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