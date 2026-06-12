PAZITE KAKO TROŠITE I ULAŽETE NOVAC Astro savet za petak, 12. jun: Ova 4 znaka su najranjivija, sklona povredama i preterivanju u svemu
MESEC se u svakom znaku zadržava oko dva i po dana, a svaki dan obrazuje drugačije aspekte sa tranzitnim i planetama u našem natalnom horoskopu.
Danas obrazuje konjunkciju sa Marsom u Biku, sekstil sa Merkurom u Raku i kvadrat sa Jupiterom u Raku.
Prelazak Meseca preko Marsa u Biku i kvadrat sa Jupiterom, u Raku podstiče ranjivost i podložnost povredama, sklonost ka preterivanju u svemu, naročito u hrani i trošenju novca. Emocije će biti kao plima, a osetljivost naglašena, naročito kod žena. Ovi aspekti upozoravaju na svađe u porodici, naročito sa ženama, a donose i finansijske probleme, pa vodite računa kako trošite ali i kako ulažete novac.
Mesečevi aspekti neće delovati isto na sve znake, a najosetljiviji će biti Bik, Lav, Škorpija i Vodolija.
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