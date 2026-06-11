DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 12. JUN: Blizance očekuju novčani dobici, Strelca i Vodoliju problemi u porodici, Vage da pripaze sa troškovima
SAZNAJTE šta vas u petak, 12. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Vaš vladalac Mars, planeta akcije, u konjunkciji sa Mesecom u kući novca i Jupiterom u kući privatnog života, donosi vam finansijske i porodične probleme. Budite oprezniji prilikom dogovora sa strancima. Nervoza.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Napet aspekt između Meseca i Marsa u vašem znaku, vladalaca komunikacija i partnerskih odnosa, upozorava na rasprave s voljenom osobom, ali i sa ženama, ma kog pola da ste. Podložnost povredama. Problemi sa štitnom žlezdom.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Konjunkcija Meseca i Marsa u kući ograničenja podstiče nervozu i podiže tenziju u odnosu sa rođacima. Romansa s osobom koju ste već upoznali na predavanju, preko rođaka ili na kraćem putu. Novac stiže preko kraćih putovanja.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec prelazi preko Marsa u kući novca donoseći vam zaradu preko nekonvencionalnih vidova zarade. Promena plana i problem s prijateljem. Aspekt između Jupitera u vašem znaku i Meseca donosi vam sukobe u porodici.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Konjunkcija Marsa i Meseca u kući karijere upozorava na rasprave sa autoritetima, nadređenima, roditeljima ili mlađim članovima porodice. Vanredni troškovi. Kontakt sa strancima iz prekookeanskih zemalja. Glavobolja.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Spoj Meseca i Marsa u devetoj kući donosi vam probleme na putovanjima, u inostranstvu, sa visokim obrazovanjem ili rešavanjem pravnih pitanja. Uvećanje prihoda preko porodičnog ili posla sa nekretninama. Opasnost u saobraćju.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mars koji upravlja vašim finansijama pravi napet aspekt s Mesecom u kući novca, pa izbegavajte nepotrebne troškove. Novac stiže preko nekretnina i honorarnih ili paralelnih poslova. Dopada vam se jedan Strelac.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Konjunkcija vašeg vladaoca Marsa i Meseca u kući partnerstva donosi probleme rasprave sa voljenom osobom i mlađim članovima porodice, ali i sa sudskim sporovima. Novac vam stiže preko nekonvencionalnih vidova zarade.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Mesec prelazi preko Marsa u kući posla donoseći finansijske i probleme sa saradnicima. Osoba koju dugo niste videli šalje vam poziv za izlazak. Rasprava sa starijim članom porodice. Više se odmarajte.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Konjunkcija Meseca i Marsa u kući ljubavi i kreativnosti donosi vam uvećanje zarade preko privatnog biznisa ili javne delatnosti. Vanredni troškovi. Odlaganje nekih poslova zbog neočekivanih okolnosti. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Mesec pravi napet aspekt sa Marsom u kući privatnog života donoseći vam rasprave sa članovima porodice, naročito sa ženama, majkom. Oprezno u poslovima sa nekretninama ili dogovorima sa strancima iz prekookeanske zemlje.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Konjunkcija Meseca i Marsa u kući komunikacija donosi uvećanje prihoda preko ispaltivog ugovora ili kraćeg putovanja. Susret sa intrigsntnom osobom na putovanju. Trzavice, svađe i rasprave s voljenom osobom. Opasnost u saobraćaju.
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