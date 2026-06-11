Panorama

FINANSIJSKI, PORODIČNI I LJUBAVNI PROBLEMI Astro savet za sredu, 11. jun: Ovih 6 znakova su na udaru Mesečevih aspekata sa Plutonom i Venerom

Marina Jungić Milošević, astrolog

11. 06. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, majke, žena, 11. juna, u 12.29, ulazi u Bika, znak svoje egzaltacije, u kome ispoljava svoje najbolje osobine.

ФИНАНСИЈСКИ, ПОРОДИЧНИ И ЉУБАВНИ ПРОБЛЕМИ Астро савет за среду, 11. јун: Ових 6 знакова су на удару Месечевих аспеката са Плутоном и Венером

Foto: Depositphotos/DmitryPoch/peshkova

To će najviše osetiti rođeni početkom zemljanih i vodenih znakova.

Ovo je dobra pozicija Meseca za uvećanje prihoda, preko poslova u vezi sa finansijama, poljoprivredom, trgovinom, nekretninama, organskom hranom, antikvitetima, nakitom, kulinarstvom, ugostiteljstvom, hortikulturom, umetnošću (muzika, slikarstvo).

Mesec obrazuje kvadrat sa Plutonom u Vodoliji, planetom novca i dominacije, u znaku promena, koji donosi finansijske i probleme u porodici, naročito sa ženama, majkom, sestrom. Ovaj aspekt podstiče posesivnost i ljubomoru, a kod jačeg pola i potrebu za dominacijom, što će najviše osetiti žene. Mesec je simbol nežnijeg pola, a Pluton moći i povreda, pa bi žene trebalo da se udalje od nasilnih partnera i da izbegavaju agresivne muškarce.

Napet aspekt (kvadrat) između Meseca u Biku, znaku novca i ljubavi, i Venere (vladaoca Bika) u Raku takođe donosi finansijske i probleme u porodičnim i emotivnim odnosima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZA ONE KOJI OD USLUGA OČEKUJU BRZINU, JEDNOSTAVNOST I DOSTUPNOST: Račun u OTP banci možete da otvorite onlajn bez odlaska u ekspozituru

ZA ONE KOJI OD USLUGA OČEKUJU BRZINU, JEDNOSTAVNOST I DOSTUPNOST: Račun u OTP banci možete da otvorite onlajn bez odlaska u ekspozituru