FINANSIJSKI, PORODIČNI I LJUBAVNI PROBLEMI Astro savet za sredu, 11. jun: Ovih 6 znakova su na udaru Mesečevih aspekata sa Plutonom i Venerom

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, majke, žena, 11. juna, u 12.29, ulazi u Bika, znak svoje egzaltacije, u kome ispoljava svoje najbolje osobine.

Foto: Depositphotos/DmitryPoch/peshkova

To će najviše osetiti rođeni početkom zemljanih i vodenih znakova.

Ovo je dobra pozicija Meseca za uvećanje prihoda, preko poslova u vezi sa finansijama, poljoprivredom, trgovinom, nekretninama, organskom hranom, antikvitetima, nakitom, kulinarstvom, ugostiteljstvom, hortikulturom, umetnošću (muzika, slikarstvo).

Mesec obrazuje kvadrat sa Plutonom u Vodoliji, planetom novca i dominacije, u znaku promena, koji donosi finansijske i probleme u porodici, naročito sa ženama, majkom, sestrom. Ovaj aspekt podstiče posesivnost i ljubomoru, a kod jačeg pola i potrebu za dominacijom, što će najviše osetiti žene. Mesec je simbol nežnijeg pola, a Pluton moći i povreda, pa bi žene trebalo da se udalje od nasilnih partnera i da izbegavaju agresivne muškarce.

Napet aspekt (kvadrat) između Meseca u Biku, znaku novca i ljubavi, i Venere (vladaoca Bika) u Raku takođe donosi finansijske i probleme u porodičnim i emotivnim odnosima.