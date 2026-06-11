FINANSIJSKI, PORODIČNI I LJUBAVNI PROBLEMI Astro savet za sredu, 11. jun: Ovih 6 znakova su na udaru Mesečevih aspekata sa Plutonom i Venerom
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, majke, žena, 11. juna, u 12.29, ulazi u Bika, znak svoje egzaltacije, u kome ispoljava svoje najbolje osobine.
To će najviše osetiti rođeni početkom zemljanih i vodenih znakova.
Ovo je dobra pozicija Meseca za uvećanje prihoda, preko poslova u vezi sa finansijama, poljoprivredom, trgovinom, nekretninama, organskom hranom, antikvitetima, nakitom, kulinarstvom, ugostiteljstvom, hortikulturom, umetnošću (muzika, slikarstvo).
Mesec obrazuje kvadrat sa Plutonom u Vodoliji, planetom novca i dominacije, u znaku promena, koji donosi finansijske i probleme u porodici, naročito sa ženama, majkom, sestrom. Ovaj aspekt podstiče posesivnost i ljubomoru, a kod jačeg pola i potrebu za dominacijom, što će najviše osetiti žene. Mesec je simbol nežnijeg pola, a Pluton moći i povreda, pa bi žene trebalo da se udalje od nasilnih partnera i da izbegavaju agresivne muškarce.
Napet aspekt (kvadrat) između Meseca u Biku, znaku novca i ljubavi, i Venere (vladaoca Bika) u Raku takođe donosi finansijske i probleme u porodičnim i emotivnim odnosima.
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